Depremin vurduğu Malatya’da esnaf normale dönmeye çalışıyor

Kahramanmaraşlı depremlerde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da esnaf normale dönmek için mücadele ediyor. Depremde büyük yıkımın yaşandığı Yeşilyurt’ta kepenk kapatan çok sayıda esnaf işyerlerini açmaya başlarken, kentten ayrılan vatandaşların bir kısmı ise dönüş yapmaya başladı.

Kahramanmaraşlı depremlerde büyük bir yıkım yaşayan Malatya’da binlerce esnaf kepenk kapatırken, kent tarihinde görülmeyen büyük bir göçü yaşayan kentte hayatın normalleşmesi için ise çalışmalar sürüyor. Kentin en önemli merkezlerinden biri olan ve depremlerde ağır hasar gören Yeşilyurt ilçesinde bir çok esnaf depremle kapattığı işyerlerini açarak vatandaşlara hizmet vermeye başlarken, kent dışına çıkış yapan Malatyalıların kısa sürede sonra kente döneceklerini inandıklarını belirten esnaflar her şeye rağmen gelecek için umutlu olduklarını söyledi. Malatya’nın artık normale dönmesi gerektiğini belirten Ufuk Topaloğlu ile Mehmet Taşdemir, havaların ısınmasıyla birlikle kent dışında olan ailelerinin de kente dönüş yapacağını belirti. Yeşiyurt’ta yıllardır esnaflık yapan Mustafa Özsöz ise depremde işyerinin hasar gördüğünü buna rağmen işyeri önünde vatandaşlara hizmet vermeyi gayret ettiklerini söyledi.

İlçeye bağlı Gündüzbey Mahallesi’nde fırın işletmeciliği yapan Şeref Meşe de, deprem nedeniyle kent dışına çıkış yapan vatandaşların kısa süre sonra kente döneceklerini inandıklarını ifade ederek dönüşlerin yavaş yavaş başladığını kaydetti.