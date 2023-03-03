Depremden etkilenen 1000 üniversiteliye öğrenim hayatları boyunca burs

Akfen Holding, TİKAV koordinasyonunda depremden etkilenen 1000 üniversite öğrencisine öğrenim hayatları boyunca burs sağlayacak.

Akfen Holding, kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinasyonunda depremlerden etkilenen 1000 üniversite öğrencisine mezun olana kadar öğrenim bursu sağlayacağını duyurdu. Başvurular 15 Mart 2023 tarihine kadar tikav.org.tr adresinden yapılabilecek.

Yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından ’El Ele Birlikteyiz’ adı altında bölgeye yönelik farklı alanlarda yardımlarını sürdüren Akfen Holding, TİKAV koordinasyonunda eğitim seferberliğini başlatıyor. TİKAV, deprem bölgesinde eğitimlerine devam edecek öğrencilere üniversiteden mezun olana kadar burs sağlayacak. Aileleri deprem bölgesinde oturan ve depremden etkilenen 1000 üniversite öğrencisine ’Akfen-TİKAV Burs Programı’ adı altında üniversite eğitimleri boyunca ve her yıl akademik takvim süresince aylık olarak burs ödemeleri gerçekleştirilecek.