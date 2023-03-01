Deprem sonrası nakliyecilerde yoğunluk yaşanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar gören vatandaşlar daha güvenli yerlere taşınmak için nakliyecilerde sıraya yazılıyor.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde evleri hasar gören vatandaşlar daha güvenli yerlere taşınmak için nakliyecilerin kapısını çalıyor, Yoğun talebe yetişemeyen nakliyeciler ise kendilerini arayanları sıraya alıyor.

Depremden sonra ev taşımada kullanılan asansör ve nakliyede yüksek rakamlar istendiğine dair söylentileri yalanlayan ve Siverek’e ilk yüksek katlı asansörü getiren Mehmet Şen, talep yoğun olmasına rağmen eskisi gibi aynı fiyata taşıma yaptıklarını söyledi. Mehmet Şen, "Biz asansör olsun ya da taşımada olsun kesinlikle fiyatta bir yükseltme yapmamışız ama deprem sonrası binalar hasar gördüğü ve tehlikeli olduğu için, bu işi yapacak elaman bulmakta zorlanıyoruz. Bu işi yapanlar ve tehlikeli binalara giren elamanlar biraz fak almaya başladı, çünkü her işçi cesaret ederek, binalara giremiyor. Örneğin daha önce bir elaman 300-400 liraya çalışıyordu, şimdi binalar tehlikeli olduğu için 500-600 liraya giriyor ve gerçekten çok tehlikeli bir işte yapıyorlar, şimdi elamanlarım şimdi o yüksek katlarda çalışıyor, ben burada korkudan titriyorum. Deprem öncesinden 7’nci veya sekizinci katlara kadar asansörü 600 liraya kurardık, 10’uncu katın üstündekilere bin 200 liraya kurardık, ücretimiz aynı eskisi gibi devam ediyor” dedi.

"Taleplere yetişemiyoruz"

Deprem sonrasında taleplere yetişemediklerini belirten Mehmet Şen, "Talepler çok yoğun ve yetişemiyoruz. Ben yüksek katları indirdiğim için de günde en fazla 2 veya 3 ev taşıyabiliyorum, yüksek katlar olmazsa 3 veya 4 ev taşınabilir. Yüksek katları pek nakliyeciler tercih etmiyor ama biz vatandaşlarımıza hizmet için elimizden geleni yapıyoruz, belirttiğim gibi yüksek kata çıkacak elaman sıkıntısı ve haklı olarak korkuyorlar” diye konuştu.

Mehmet Şen, şehir içi büyük bir dairenin taşınmasının ortalama 5 bin liraya mal olduğunu belirtti.