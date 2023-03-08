Deprem sonrası düdük satışlarında artış

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen deprem sonrası düdük satışları arttı. Deprem çantasında mutlaka olması gereken düdükler ortalama 3 TL ile 10 TL arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerden sonra düdük satışları arttı. Depremden sonra endişeli günler geçiren vatandaşlar düdük ve fener gibi deprem çantasında olması gereken malzemelere yöneliyor. Çoğu deprem çantasında bulundurulduğu bilinen düdükler, muhtemel bir depremde ve bina çökmesi durumunda enkaz altında kalan vatandaşların arama kurtarma ekiplerine sesini duyurabilmesi için kullanılıyor.

“Depremin ilk haftası 300 tane düdük satmışızdır”

Depremden kaynaklı el feneri ve düdük satışlarının arttığını belirten dükkan sahibi Cuma Özdemir, “Normalde bu ürünlere fazla bir talep yoktu fakat deprem sonrası talep oldukça arttı. Depremin ilk haftası 300 tane düdük sattık. Fiyatlar 3 TL ile 10 TL arasında değişiyor. El fenerleri de 10 TL ile 40 TL arasında değişiyor. Farklı çeşitlerimiz vardı ama satıldığı için elimizde kalmadı” şeklinde konuştu.

“Günde ortalama 10 tane düdük satıyoruz”

Deprem sonrası düdük satışlarında arttığını ifade eden kırtasiye sahibi Faruk Güver, “En çok düdük soran oluyor. Elimde fener yok fakat fener de soruyorlar. Normalde çocuklar iş eğitimi dersi için alıyorlardı. Şimdi ise depremden kaynaklı soruyorlar. Günde ortalama 10 tane düdük satıyoruz. Daha önce satışlarımız bu kadar hızlı değildi. Depremden nedeniyle satışımız arttı” diye konuştu.