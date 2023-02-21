Deprem sonrası bankacılık işlemlerinin nasıl yürütüleceği açıklandı

Türkiye 6 Şubat Pazartesi sabaha karşı Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, bankacılık sektöründen deprem sonrası bankacılık işlemlerine ilişkin açıklama geldi. Kullanıcıların banka ve sigorta ürünlerini kıyaslayarak kendilerine uygun ürünü seçebilmelerine olanak tanıyan Hesapkurdu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından açıklanan kararları internet sitesinde paylaştı. Hesapkurdu’nun “Yaşanan deprem felaketinin derin üzüntüsünü duyuyoruz” ifadelerini içeren açıklamasında kredi, kredi kartları ve diğer bankacılık işlemleri için BDDK ve TBB tarafından verilen kararlar özetlendi.

Kredi ödemeleri 6 ay ertelendi

TBB tarafından yapılan açıklamada, depremin olumsuz etkilerine maruz kalan banka müşterilerinin talep etmeleri halinde vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarının 6 ay ertelenmesine karar verildi[1] [GY2] . Bankalara depremzedelere ek kolaylıklar sağlanması konusunda da tavsiyede bulunulan karar metninde, kredi kullanmak isteyen banka müşterilerinin kredi derecelendirme notları ile alınması zorunlu ilave belgelerin temininin banka kararına bırakıldığı belirtildi. Ayrıca depremzedelerin kullandığı krediler için teminat olarak gösterdiği gayrimenkullerin değerlemesi ertelenirken, Risk Merkezi üyeleri de deprem bölgesindeki banka müşterilerinin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerin mücbir hâl düzenlemesi çerçevesinde yapılması konusunda bilgilendirildi.

Türkiye Bankalar Birliği, depremzedeler için sağlanan kolaylıklardan faydalanmak isteyen banka müşterilerinin taleplerini düzenlemelere uygun olarak belgelemeleri ve bankalara iletmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Kredi kartı limitlerine iyileştirme

Açıklanan kararlarda kredi kartlarıyla ilgili de güncellemeler yapıldı. Hesapkurdu tarafından paylaşılana göre, 6 Şubat'ta yayımladığı açıklamayla deprem bölgesinde ATM işlemlerinde işlem ücreti alınmaması konusunda prensip kararını duyuran TBB, kart limiti tespit edilirken bankalarca dikkate alınan sınırların da yükseltilmesini kararlaştırdı. Toplam kart limitinin ilk yıl için aylık ortalama net gelirin 4 katı, ikinci ve sonraki yıllar için ise 8 katını aşmayacak şekilde belirlenmesi kararlaştırıldı.

Bankalar için borçlu depremzedelere ödemesiz dönemler tanıyabilme olanağı sunulurken, gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda gerçek kişilerin edinebileceği kredi kartlarının toplam limiti de 5 bin TL olarak güncellendi. Asgari tutardaki %20 ve %40 uygulaması kaldırılırken, limitten bağımsız olarak asgari tutarın dönem borcunun %20’si olacağı duyuruldu. TBB’nin metninde ayrıca, ülke genelindeki tüm banka müşterileri için ilk temassız kartlı işlemde şifre istenmesinin sağlanması konusuna dikkat çekildi.

Maaş ödemeleri kimlik niteliği taşıyan bir belgeyle gerçekleştirilebiliyor

Bankalar, depremin etkilediği bölgelerde işlevsiz durumda olan ATM’lerin yerini alması için ilk saatler içinde mobil ATM’lerini bölgeye yönlendirdi. Bunun yanı sıra pek çok banka internet sitelerinde mobil ATM ve çalışan ATM konumlarına ilişkin güncel bilgilere yer vermeye başladı. Kredi, kredi kartı, sigorta, mevduat gibi bankacılık ve sigortacılık ürünleri için karşılaştırma olanağı sunan ve BDDK tarafından denetlenen Hesapkurdu’nun yayımladığı bilgilendirme açıklamasında, yapılan düzenlemeyle depremzedelerin maaş işlemlerini kimliklerini gösteren herhangi bir belgeyle gerçekleştirebilecekleri de belirtildi. Depremzedelerin kaybolan kimliklerini ücretsiz çıkarabileceklerine dikkat çekilirken, kimlik veya kimlik niteliği taşıyan herhangi bir belgeye ulaşamayan banka müşterilerinin beyan edecekleri bilgilerle maaş ödemesi ve diğer bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.