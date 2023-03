Deprem bölgesinde sanayide oluşan hasarın maliyeti yaklaşık 170 milyar TL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, depremden zarar gören bölgelerdeki sanayi tesisleriyle ilgili hasar raporunu açıkladı. Varank, tüm bölge bağlamında 33 bin tesiste üretimin başladığını vurgulayarak depremin sanayi üzerindeki maliyetinin yaklaşık 170 milyar lira olduğunu söyledi.

Bakan Varank, deprem bölgesinde hasar gören sanayi tesisleri ile ilgili incelemelerine Adıyaman’da devam etti. Gölbaşı ve Besni ilçelerinin ardından il merkezine geçen Varank, Adıyaman OSB’de düzenlenen sanayiciler ile istişare toplantısına başkanlık etti. Bölgesel Kalkınma Odaklı Acil Eylem Planının da ele alındığı toplantıya Adıyaman’da koordinatör vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Adıyaman Vali Vekili Muhammed Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç katıldı.

“Güvenli yerleşim yerlerini yeniden tesis etmek boynumuzun borcu”

Adıyaman’daki toplantıda sanayicilerin sorunlarını dinleyen Varank, çözüm noktasında yapılanları ve planlanan düzenlemeler hakkında şunları kaydetti:

“Elbette yitirdiğimiz canları geri getirmemiz mümkün değil ama geride kalanların acısını dindirmek, yaralarını sarmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Zaten bunun için bütün arkadaşlarımızla daima bölgedeyiz. Sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Ülkemizde yaşadığımız önceki felaketlerde nasıl yaptıysak, burada da binalarıyla, iş yerleriyle, altyapısıyla, üstyapısıyla yeni, güvenli yerleşim yerlerini yeniden tesis etmek boynumuzun borcu.”

“OSB’ler ve Sanayi Sitelerinde yıkılan, ağır ve orta hasarlı 5 bin 600’e yakın tesis bulunuyor”

Bakan Varank, deprem bölgesindeki sanayinin mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını ortaya koymak amacıyla Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), sanayi siteleri veya bireysel üretim yapan fabrikalarda hasar taramasını tamamladıklarını belirterek, “Bölgede bulunan 34 OSB’nin 7’sinin altyapısında kısmi hasarlar var. Buralardaki tamirat ve tadilatlara hemen başladık. OSB’ler ve Sanayi Sitelerinde yıkılan, ağır ve orta hasarlı 5 bin 600’e yakın tesis bulunuyor. Bunun dışında kalan 33 bin tesisimizde ise -ekseriyetinde düşük kapasite ve kısmi olmak üzere- üretimler başladı ve devam ediyor. Altyapı, bina hasarı, makine hasarı ve stok hasarına yönelik maliyetin yaklaşık 170 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Adıyaman’da 7 milyarlık hasar

Adıyaman’da da yıkılan, ağır veya orta hasarlı tesisler olduğunu ifade eden Varank, “Faal olan 4 OSB’de 54 yıkılan, orta ya da kısmen ağır hasarlı bina, 98 az hasarlı tesis bulunuyor. 171 fabrika bu felaketi hasarsız atlattı. Ayrıca faal 6 sanayi sitesinde de yıkılan ve hasarlı binalar mevcut. OSB ve Sanayi Sitesi dışındaki üretim tesisleriyle birlikte Adıyaman’daki sanayi hasarının 7 milyar liranın üzerinde olduğunu öngörüyoruz” diye konuştu.

“Her fabrikayı, işletmeyi ayağa kaldıracağız”

Adıyaman için sanayi ve üretim noktasında da eksikliklerin gidereceğini bildiren Bakan Varank, “Zarar gören her bir fabrikayı, her bir işletmeyi, her bir dükkânı tekrar ayağa kaldıracağız. Öncelikle OSB ve Sanayi Sitelerinin bakanlığımıza olan kredi borçlarını bir yıl erteledik. Afet bölgesinde uygun bulunan alanları deprem kriterlerini de gözeterek ‘sanayi alanı’ olarak ilan edeceğiz. Bu alanlarda ivedilikle yeni sanayi işyerlerini inşa edeceğiz. Yıkılan veya kullanılamayacak kadar hasarlı sanayi iş yerlerinin zemin uygunluğuna göre yerinde yeniden inşa edilmesi için de destek sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

"KOBİ’lere konteyner başına 30 bin liraya kadar destek sağlama kararı aldık"

Bölgede yapılacak yeni yatırımları teşvik etmek için, depremlerin ağır yıkıma yol açtığı ilçeleri Cazibe Merkezleri Programı’na dahil edildiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

“Böylece yapılacak tüm yatırımları, en üst teşviklerimizden, yani 6. bölge teşviklerinden faydalandıracağız. Ayrıca, KOBİ’lerimizin acil ihtiyaçlarının karşılanması için KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı’nı devreye aldık. İşletmenin ve aldığı hasarın büyüklüğüne göre KOBİ’lerimize 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlayacağız. Yine afet bölgesinde KOSGEB alacaklarının kısmen veya tamamen silinmesine yönelik çalışmamızı başlattığımızı daha önce ifade etmiştim. Bölgede en büyük ihtiyaçlardan birisi de emekçi kardeşlerimizin barınma sorunu. Biz bu noktada konteyner satın alacak KOBİ’lere konteyner başına 30 bin liraya kadar destek sağlama kararı aldık. Böylece çalışanlarına barınma imkanı sağlayan KOBİ’lerimizin çok daha hızlı şekilde ayağa kalkmasını hedefliyoruz.”