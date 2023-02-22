Deprem bölgesinde elektrik ve doğal gaz iletim hatlarında sorun kalmadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, depremden etkilenen 11 ilde elektrik ve doğal gaz iletim hatlarına ilişkin sorun bulunmadığını belirterek, yapılan incelemeler sonrası hasarsız ve az hasarlı olarak tespit edilen binalara doğal gaz ve elektrik verildiğini aktardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgede bulunan elektrik ve doğal gaz hatlarının son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Depremden etkilenen 11 ilimizde şu an itibariyle elektrik ve doğal gaz iletim hatlarına ilişkin herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Dağıtımda ise binalara elektrik ve doğal gaz verilmesiyle ilgili süreç can ve mal güvenliğini önceleyerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD ile koordineli olarak yürütülmektedir. Yapılan incelemeler sonrası hasarsız ve az hasarlı olarak tespit edilen binalara doğal gaz ve elektrik verilmektedir. Bu binalarda oturan ve dairelerinde elektrik ve doğal gaz hizmetinden faydalanamayan vatandaşlarımızın elektrik için Alo 186’yı, doğal gaz için Alo 187’yi aramaları gerekmektedir.”