Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta EYT yoğunluğu

EYT ile ilgili düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından depremin merkez üssü Kahramanmaraş’taki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Binası önünde uzun kuyruklar oluştu.

EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Haberi alan vatandaşlar, düzenlemeden faydalanabilmek ve emeklilik haklarını kullanabilmek için SGK binalarına akın etti. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta da vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde SGK İl Müdürlüğü binası üzerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

"EYT’nin çıkması en azından bize biraz moral oldu"

33 yıldır çalıştığını ve 8 yıldır EYT kararını beklediğini dile getiren vatandaşlardan Ümmet Küçük, “Bir tekstil firmasında çalışıyorum uzun yıllardan beri. 6 Şubat’ta yaşanan merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde bayağı bir sıkıntı yaşadık ve ölenlere Allah’tan rahmet, kalanlara da sabır diliyorum. İnşallah bu yaralarımız hızlı bir şekilde sarılır. Bu EYT’nin çıkması en azından bize biraz moral oldu. Çok buruk da olsa sevinçliyim, uzun yıllardır bekliyordum ben. Bugün de çıkması bizim için daha anlamlı oldu. Çünkü sıkıntılı günlerden geçiyorduk. Bu düzenlemeyi çıkartanlardan Allah razı olsun. Ben 33 yıldır çalışıyordum ve 8 yıllık EYT’liyim ve bu düzenlemeyi 8 yıldır bekliyorum. Bu depremden dolayı çıkmaz diyordum ama bu da çıktı. Çok sevindik, çıkartanlardan Allah razı olsun” dedi.