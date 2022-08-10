Depoları fulleyin! 'Akaryakıta zam geliyor'

'81 KURUŞ ZAM GELECEK'

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 81 kuruş zam gelecek.

Benzinde ise bugün fiyat değişimi olmayacak.

'DÜN İNDİRİM BUGÜN ZAM'

Motorine dün gece 1 lira indirim gelmişti.

YAPILAN ZAMMIN ARDINDAN FİYATLAR NASIL OLACAK?

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı:

İstanbul'da 23,15 TL’ye, Ankara'da 23,26 TL’ye, İzmir'de 23,28 TL'ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,03 TL, Ankara'da 20,16 TL, İzmir'de 20,15 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

'BRENT PETROLDE SON DURUM'

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,66 dolardan işlem görüyor. Dün 98,36 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,31 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,67 düşüşle 95,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,75 dolardan alıcı buldu.

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 22,34 TL’ye, Ankara’da 22,45 TL’ye, İzmir’de 22,47 TL’ye geriledi.'

'ERDOĞAN'DAN AKARYAKIT AÇIKLAMASI'

Akaryakıt fiyatları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;

"Pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Petrol tüketiminin çok büyük bölümünü ithalat ile karşılayan bir ülke olarak hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem de kurdaki artıştan anında etkileniyoruz" ifadelerini kullanmıştı.