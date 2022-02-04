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Denizli’de Yemek Sepeti Banabi motokuryeleri kontak kapattı

Denizli’de Yemeksepeti Banabi’de çalışan motokuryeler, ’düşük zam’ gerekçesiyle kontak kapattı. Kendilerine yapılan zammı yetersiz bulan Banabi motokuryeleri, kent meydanında iş bırakma eylemine başladı.

Ekonomi 04.02.2022, 10:00
Denizli’de Yemek Sepeti Banabi motokuryeleri kontak kapattı

Denizli’de Yemeksepeti Banabi’de çalışan motokuryeler, ’düşük zam’ gerekçesiyle kontak kapattı. Kendilerine yapılan zammı yetersiz bulan Banabi motokuryeleri, kent meydanında iş bırakma eylemine başladı.

Eskişehir, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde kontak kapatan Yemek Sepeti Banabi motokuryelerinin eylemleri Denizli ile devam etti. Yemek Sepeti’nin kuryeleri, kendilerine yapılan zammı yetersiz buldukları için Denizli’de kontak kapatarak iş yavaşlattı. Kendilerine yapılan zammı yetersiz bulan kuryeler, Denizli kent meydanında toplanarak pandemi dönemiyle birlikte iş yüklerinin arttığını da dikkat çekti.

"25 gün komada kalan eşimi kaybettim"

Trafikte büyük tehlike altında olduklarının altını çizen Hüseyin Kuş, bu kadar tehlikeye rağmen maaşlarının az olmasının kendilerini üzdüğünü söyledi. 2 teker üzerinde hayatlarının tehlikede olduğunu ve kendisi gibi kuryelik yapan eşini de bir kaza sonucu kaybettiğini hatırlatan Kuş, “24 yaşındaki eşim Fatma Kuş da benim gibi motokurye idi. Taşeron bir firmada çalışıyordu. Çalışırken geçtiğimiz Ekim ayında trafik kazası geçirdi. Eşim 25 gün komada kaldıktan sonra öldü. Bunun üzerine bir de Yasin kardeşimiz kaybettik. Bize asgari ücreti çok görüyorlar. Biz hakkımız istiyoruz” diye konuştu.

“İki teker üzerinde hayatımızı riske atarak mücadele ediyoruz”

Uzun süredir motokuryelik yaparak geçimini sağlayan Burak Ali Duman ise trafikte yaşadıkları sıkıntılarla birlikte iş yükünün artığını vurguladı. Kentte sürekli kuryelerin kaza da yaptığını ve geçmiş aylarda birçok meslektaşını kaybettiğini anlatarak maaşlarına zam isteyen Duman, “Ülkemizde korona virüsünün artmasıyla başlayan yasaklarla var olan iş yükümüz, katlanarak devam ediyor. İş yükümüzün artmasıyla, zaten bilinen sıkıntılarımız dinmek bilmedi. Bunların başında ve her daim trafikte yaşadığımız sıkıntılar geliyor. 2 teker üzerinde hayatımızı riske atarak pandemi veya yaz kış demeden hayat mücadelemize devam ettik. Ama maalesef araç sürücülerinin , trafikte motosikletlileri görmezden gelmesi bizleri gerçekten zor durumda bırakıyor. Sadece Denizli merkezde günde en az 6 ile 7 motosikletli kurye kazasına yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

“Meslektaşlarımızı kazalarda kaybediyoruz"

Kentte en son trafik kazasında meslektaşı Yasin Matır’ı kaybettiklerini anımsatan Burak Ali Duman, seslerini duyurmadıkça kazaların ve meslektaşlarını kaybetmenin devam edeceğini vurguladı. Duman, “Bu kazalar ağır yaralı ve en son yeni yaşadığımız ve Yasin Matır isimli meslektaşımızın karıştığı kazada hayatını kaybetti. İddiaya göre alkollü olduğu belirlenen sürücünün neden olduğu kazada hayatımızı kaybedebiliyoruz. Bizler bunun hesabını kimlere soracağız. Bizlerinde bir insan olduğunu zevk için değil ekmeğimiz için motor sürdüğümüzü ve bu trafikte bizimde yok hakkımız olduğunu insanlarımız ne zaman öğrenecekler. Rahmetli Yasin kardeşimizin ailesinin ve bizlerin acısı ne zaman son bulacak. Her gün evimizden işe giderken çoluğumuza son kez bakarak ve korkarak acaba akşam eve sağlıklı bir şekilde dönebilecek miyiz düşüncesiyle korkarak işimizi yapıyoruz. Eve akşam döndüğümüzde çok şükür sağlam geldik diye dua eden insanlarız. Allah aşkına bizleri fark edin. Bizlerde ailemize çoluk çocuğumuza sağlıklı bir şekilde kavuşalım. Biz Denizli motokuryeler olarak tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu, Akdeniz Motosikletli Kuryeler Federasyonu ve İç Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu ile bunlara bağlı olan tüm derneklerle bu olayın takipçisi olmakla birlikte bütün hukuk bürolarımızla bu olayın takipçisi olacağız. Ekmeğini kazanmak için bu kış şartlarında mücadele veren tek günahı ekmeğini kazanmaya çalışan bir meslektaşımızın ölümü cezasız kalmamalı. Günü birlik çalışan bu arkadaşımızın ailesine kimler destek verecek. Bu yüzden bizlerin devlet büyüklerimizden ricamız kuryelerin ağır meslek gurubuna alınması ve mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale gelmesidir” şeklinde konuştu.

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