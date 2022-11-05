Denizlerde palamut bol, sezon devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Karadeniz’de palamut bolluğu, hamsinin fiyatına yansımaya devam ediyor. Hamsinin fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

Karadeniz’de bu sezon Palamut bolluğu yaşanıyor. Hamsi severlerin beklediği hamsi ise tezgahlara yüksek fiyatları ile geliyor. Bazı bölgelerde palamut azlığı yaşanırken, bazı bölgelerde ise bolluk devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 40 liradan kapattı. Hamsi severlerin hamsiyi beklememesi gerektiğini dile getiren Balıkçı Tuncay Kılıç, “Geçtiğimiz günlere nazaran balık fiyatları biraz yüksek durumda. Palamut sezonu devam ediyor. Denizlerde palamut bol ve devam ediyor. Balık fiyatları diğer gıdalara bakıldığı zaman çok yüksek değil. 70 liraya sattığımız balıklar kiloluk balıklar. Çok hızlı olmasa da insanlar tüketiyor. Hamsi sevenler için çok umutlu değiliz. Palamut ve ile hamsi aynı anda olmuyor. Hamsiye çok çıkılmıyor. İlerleyen günlerde hamsi de olacak ama çok olacağını düşünmüyorum. Palamuttaki bolluğu hamsi de yaşamayız” şeklinde konuştu.