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Denizlerde av yasağı başlıyor

Su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla “Denizlerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 5/1 Numaralı Tebliğ” ile su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar 15 Nisan’da başlıyor.

Ekonomi 14.04.2022, 11:08
Denizlerde av yasağı başlıyor

Su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla “Denizlerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 5/1 Numaralı Tebliğ” ile su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar 15 Nisan’da başlıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Denizlerimizde su ürünleri stoklarının ve kalitesinin korunması ile sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla Karadeniz’de 15 Nisan- 31 Ağustos tarihleri arasında, gırgır ve trol ağları ile su ürünleri avcılığı da yasaklanmıştır. Ancak Karadeniz’de 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında Samsun ili Yakakent ilçesi Çayağzı Burnu ile Ordu ili Ünye ilçesi Taşkana Burnu arasında ortasu trolü çaça avcılığı serbesttir. Alamana (voli) ağları ile 15 Nisan- 15 Mayıs tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır. Gırgır ağlarının kullanımının yasak, alamana ağlarının kullanımının serbest olduğu dönemde, 22 metreden (12 kulaç) daha fazla derinliğe sahip alamana (voli) ağlarının su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır. Bütün karasularımızda 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında algarna ile deniz salyangozu avcılığı da yasaktır. Sadece dalma yöntemi ile deniz salyangozu avcılığı dönem boyunca serbesttir” dedi.

İbrahim Sağlam şöyle devam etti:

“Yine bütün karasularımızda 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığı yasaktır. Parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcılığı dönem boyunca yasaktır. Kalkan avcılığında kullanılacak ağların göz açıklığı 400 mm’den küçük olamaz. Av yasağından önce avlanarak İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine stok tespiti yaptırılan kalkan balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde pazarlanması zorunludur. Bütün karasularımızda 1 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dâhil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. Ancak 15-31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir. Limanlarda, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde ve bu yerlerin girişinde ana mendireğin başından itibaren 100 m yarıçaplı alanda su ürünleri avcılığı yasak olup denizlerde yapılan su ürünleri avcılığında monofilament (tek kat) misina ağları, multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağları ve dolanan (drift-net) ağların kullanılması yasaktır. Yine bu ağların gemilerde, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulunması da yasaktır."

“Amaç günü kurtarmak değil, geleceği kurtarmaktır”

Av yasağı boyunca yasak olan herhangi bir istihsal ürünün kullanılmaması gerektiğini belirten Sağlam, av yasağının çok olumlu katkıları olduğunu, yasaklarla geleceğe yatırım yapıldığını vurguladı.

Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması ile avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerlerinde her türlü av malzemeleri, teçhizat, alet, edevat ve yemlerle takımların bulundurulmaması gerektiğini ifade eden Sağlam, ayrıca ideal avcılığın dengeli avcılık olduğunu, aşırı ve kuralsız avcılığın, geleceğin ve çok önemli bir zenginliğin yok edilmesi anlamına geldiğini, iyi bir gelecek için avlanma usul ve esaslarına uyulması gerektiğini kaydetti. Sağlam, “Amaç günü kurtarmak değil, geleceği kurtarmaktır” ifadesiyle sözlerini tamamladı.

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