Denizlerde av yasağı başlıyor, balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor

2021 2022 balık sezonu bu akşam itibariyle sona eriyor. Sezondan umduğunu bulamayan balıkçılar yeni sezon hazırlıklarını şimdiden başladı. Geçen yıl bin ton balık çıkartılan limandan bu yıl ise 500 ton balık çıkartılarak tezgahlara getirildi.

2021 2022 balık sezonu bu akşam itibariyle sona eriyor. Balığın az olması nedeniyle sezondan umduğunu bulamayan balıkçılar sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. Her sene limandan bin ton balık çıkarken bu sezon 500 ton balık çıktığı öğrenildi.

Sezonun iyi geçmediği ifade eden Kozlu Su Ürünleri Başkanı Ergün Kayhan, “2021- 2022 sezonu kıyı balıkçılığı açısından iyi geçmedi. Fakat endüstriyel balıkçılık açısından mükemmel geçti. Palamut hariç diğer balıklar çok güzel oldu. Sürdürülebilir balıkçılık kıyıdan başladığı için çok fazla olmadı. Türkiye genelin 16 bin kıyı balıkçısı var. Bu sene kıyı balıkçılığı güzel olmadı. Palamut pek olmadı, bu sezon kıyı balıkçılığı açısından iyi geçmedi diyebiliriz" ifadelerine yer verdi.

“Hamsi ve Çinekoptan çok umutluyduk”

Hamsi ve Çinekoptan beklenen kadar çok olmadığını ifade eden Kozlu Su Ürünleri Başkanı Ergün Kayhan, “Çinekop bir sene olur bir sene olmaz. Çinekop Lüfer hiç olmadı. Bu sene istavrit oldu hala istavrit var. Hamsinin erken başlaması ve biyolojik gelişimini tamamlamadan sofralara yansıdı. O da fazla olmadı” dedi.

Yeni sezondan umutlu olduklarını söyleyen Kozlu Su Ürünleri Başkanı Ergün Kayhan, “Verimli bir sezon olmadı gelecek sezondan umutluyuz. Çok verimli bir sezon olmadı. Sezon yarın bitiyor önümüzdeki sezonun hazırlarına şimdiden başlıyor. 2021 2022 sezonu çok iyi geçmedi. Bu sene hava şartları yağmur kar oldu İnşallah yeni sezonda halkımıza uygun ve ucuz balık yedireceğiz” şeklinde konuştu.