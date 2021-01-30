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Denizi olamayan Denizli’ye kurulan tersane savunma sanayiye hizmet edecek

En yakın deniz 3 saat olan Denizli’de 3 bin metrekarelik tersane kuran girişimci, tekne ve yat yapmaya başladı. İlerleyen zamanlarda seri üretime geçmeye hazırlanan girişimci, savunma sanayisi için de projeler hazırladı.

Ekonomi 30.01.2021, 09:13
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Denizi olamayan Denizli’ye kurulan tersane savunma sanayiye hizmet edecek

En yakın deniz 3 saat olan Denizli’de 3 bin metrekarelik tersane kuran girişimci, tekne ve yat yapmaya başladı. İlerleyen zamanlarda seri üretime geçmeye hazırlanan girişimci, savunma sanayisi için de projeler hazırladı.

Memleketi olan Denizli’de yaşayan 36 yaşındaki Hasan Kocabıyık, Marmaris’te ortak olarak tersane açtı. İlerleyen zamanlarda ortağıyla anlaşamayan Kocabıyık, tek başına gemi üretimi yapmak için yer aradı. Denizli’nin sanayisinin, gemi ekipmanları açısından elverişli olduğunu öğrenen girişimci, Denizli’de 3 bin metrekarelik dükkan alarak tersane yaptı. Tuzla’dan ve Denizli’den 17 kişilik ekip kurarak çalışmalara başlayan Kocabıyık, bir çok insanın ‘Denizi olmayan Denizli’ye tersane mi kurulur?’ sorularıyla karşı karşıya kaldı. Profesyonel ekip kuran girişimci, en büyük teknesi 22 metre uzunlukta olurken çeşitli teknelerin üretimine başladı. 22 metre uzunluğundaki teknenin üretimi bittikten sonra özel tırla Göcek’te suya indirilerek Hırvatistan’a gidecek. Sene sonuna kadar yaklaşık 2 milyon Euro yatırım yapılacağını belirten Kocabıyık, savunma sanayisi için proje başlattıklarını dile getirdi.

“Denizli’nin gelişen ağır sanayisi bize burada çok faydalı oldu”

Hasan Kocabıyık, “Denizli’de bir yatırım yaptık. Burada bir tersane açtık, en büyük tekne 22 metre uzunluğunda ve çeşitli tekneler üretiyoruz. İlk yatırımımızı Marmaris’te yapmıştık, orada bir ortaklığımız oluşmuştu. Ama onlarla çok anlaşamadık, ortalık yapısında sonra bunu Denizli’de yapabilir miyiz? araştırmasına girdik. Denizli’nin gelişen ağır sanayisi bize burada çok faydalı oldu. Çünkü tekne ile alakalı üretilebilecek hemen hemen her ekipman burada yapılabiliyor. Burada bu ağır sanayiyi kullanarak bu yatırıma giriştik” dedi.

“İşimizi seri imalata dönüştüreceğiz”

Denizli’de ürettiği teknelerini nasıl suya indirdiğini ve teknoloji alanına da yatırım yapacağından bahseden Kocabıyık, “Öncelikle yatırım totalimiz yıl sonunda toplamda 2 milyon Euro’ya ulaşacak. Ürettiğimiz tekneler ile beraber, bu 22 metreyi Hırvatistan’a gönderiyoruz. Oradaki turizm sektöründeki kendi yatırımımız olarak kullanacağız. İşimizi seri imalata dönüştüreceğiz, hedeflerimizin arasında da savunma sanayisi var. Teknolojik yatırımlara devam etmeyi planlıyoruz. Üretilen tüm teknelerimizi Göcek’te suya indiriyoruz. Bununla alakalı çalıştığımız profesyonel bir ekibimiz var. Bu ekip buraya geliyor ve yol ölçümlerini yapıyor. Özel tırlara yükleniyor, özel olarak taşınıyor. Güvenli bir şekilde suya indiriyoruz” diye konuştu.

“Tüm profesyonel ekibimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Ekibini nasıl oluşturduğunu anlatan Kocabıyık, “Ekibimi Tuzla’dan kurdum, Denizli’den de belirli bir çalışma ekibini oluşturduk. Onlarda profesyonel mobilyacılardan oluşuyor ve toplamda 17 personeliz. Gemi İnşaat Mühendisi ve dizayn ile tekne ustalarımız bulunuyor. Tüm profesyonel ekibimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gemi üretimine A’dan Z’ye, temelden başlıyoruz”

Tekne yapımında çalışan İbrahim Bozkurt, “Burada yaptıklarımızla tekneyi tamamlayacağız. Bunu bitirdiğimiz zaman artık devam edebilirsek edeceğiz. Devam edemezsek İstanbul’a döneceğiz. Gemi üretimine a’dan z’ye, temelden başlıyoruz ve içini, dışını tamamen bitirdikten sonra teslim ediyoruz” dedi.
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