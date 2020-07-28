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“Denizde her şeyden önce emniyet odaklı hizmet kültürüyle hareket ediyoruz”

UZMAR DENİZCİLİK TÜRKİYE’NİN EN MODERN VE EN GÜÇLÜ FİLOSU İLE HER TİP VE TONAJDAKİ GEMİLERE 24 SAAT KESİNTİSİZ OLARAK YANAŞMA VE KALKIŞ, DEMİRLEME, YEDEKLEME HİZMETLERİ VERİYOR.

Ekonomi 28.07.2020, 13:14
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“Denizde her şeyden önce emniyet odaklı hizmet kültürüyle hareket ediyoruz”

Kuruluşundan bu yana Türkiye’nin önemli limanlarında ve terminallerinde Römorkörcülük ve Kılavuzluk hizmetleri gerçekleştiren UZMAR’ın Operasyon Müdürü Kapt. Ersan Gürgül, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin yanında yangın ve deniz kirliliği gibi acil durumlarda da müdahaleye yetkili olduklarını söyleyerek “Denizde her şeyden önce emniyet odaklı hizmet kültürüyle hareket ediyoruz” dedi.

Uzmar Denizcilik Türkiye’nin en modern ve en güçlü filosu ile her tip ve tonajdaki gemilere 24 saat kesintisiz olarak yanaşma ve kalkış, demirleme, yedekleme hizmetleri veriyor. UZMAR Operasyon Müdürü Ersan Gürgül, kılavuzluk hizmetine ilk defa 1986 yılında Çanakkale Akçansa Limanında başladıklarını ve bugün halen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerini yetkili teşkilat olarak vermekte olduklarını söyledi. Kaptan Gürgül “Bunun yanında ülkemizin en büyük liman bölgelerinden olan Aliağa Nemrut Körfezi bölgesel hizmet sahasında kılavuzluk hizmetlerini, Ambarlı ve İskenderun bölgesel hizmet sahalarında da römorkörcülük hizmetlerini yetkili teşkilat olarak vermekteyiz.’’ dedi

‘’Acil durumlara müdahale için kanun çerçevesinde yetki belgesine sahibiz’’

Gürgül, UZMAR’ın temel alanı olan Kılavuzluk ve römorkörcülük dışında limanlarda olası acil durumlara müdahaleye yetkili olduklarını söyleyerek, ‘’Asıl ve temel işimiz olarak Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerimizin dayalı olduğu kılavuz kaptanlarımız, römorkör ve diğer deniz vasıtalarımızdan oluşan güçlü hizmet filomuz ve bunların personeli ile görev yaptığımız hizmet sahalarında aynı zamanda denizcilik İdaremizin verdiği görevlerle acil durumlarda gemi ve kıyı tesislerinde oluşabilecek başta yangın olmak üzere acil durumlara 7/24 hazırlıklı olarak gerektiğinde müdahale ediyoruz. Acil Durumlarda Deniz Kirliliğine Hazırlıklı olma ve Müdahale bakımından 5312 sayılı kanun çerçevesinde yetki belgesine sahibiz’’ dedi.

‘Ülkemizin en ileri teknoloji ve güçlü römorkör filosuna sahibiz’’

Limanlardaki yoğunluğun altından kalkılabilmesi için son teknoloji römorkör ve botların gerekliliğinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Gürgül şöyle devam etti; ‘’Günümüzde limanlarımıza uğrak yapan gemi boyut ve tonajları çok büyümesi ile emniyetli gemi manevrası sahaları oldukça kısıtlanmıştır. Bunun yanında, son yıllarda yapılan yeni rafineri ve tesisler nedeniyle büyük tonajlı ham petrol, LNG ve LPG tankerleri ve diğer ürün tankerleri gibi tehlikeli yük taşıyan gemi trafiği de artmıştır. Bu gemilerin dar alanlarda liman giriş-çıkışlarının ve yanaşma-kalkışlarının emniyetle yapılabilmesi ancak manevra kabiliyeti çok yüksek, yüksek teknoloji pervane sistemleri ile donatılmış ve çekme kuvvetleri yüksek römorkörler ile mümkün olabilmektedir. Bu bakımdan, UZMAR olarak ülkemizin en ileri teknolojiye sahip en güçlü römorkör ve bot filosuna sahip olduğumuzu söyleyebilirim.”

‘Beybaba Kaptan Altay Altuğ bize denizden aldığımızı denize vermeyi öğretti’’

Erşan Gürgül 1986 yılından bu yana 34 yıldır kesintisiz ve odaklanmış olarak vermekte oldukları kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinde çok ayrıcalıklı bir örgütsel tecrübe birikimi ve uzmanlaşma seviyesine ulaşmış olmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti ve şunları ifade etti; ‘’Yılların birikimiyle ‘Denizde önce emniyet’ esaslı örgütsel emniyet kültürümüz en güçlü yönümüz haline geldi. Kurucumuz olan denizcilik sektörünün Beybabası Kaptan Altay Altuğ’dan denizden aldığını denize vermeyi, yatırım yapmayı hedefleyen mirasa sahip çıkan Yönetimimizle birlikte bu hedefe yönelik çalışmaya devam ediyoruz. Geldiğimiz seviye ile hiçbir zaman yetinmiyor, sürekli gelişmeye ve ileri gitmeye gayret ediyoruz. Bilgi ve tecrübe birikimimizi diğer paydaşlarımız ile de sürekli paylaşarak ortak ve toplam emniyet kültürünün mükemmelleşmesine çalışıyoruz.’’

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