Denizcilik sektörünün nabzı İstanbul’da tutulacak

2. Türkiye Denizcilik Zirvesi, 1-2 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Açılına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı zirvede denizcilik sektörü tüm yönleriyle ele alınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1-2 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek 2. Türkiye Denizcilik Zirvesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Uluslararası zirvede denizcilik sektöründe dünyada ve Türkiye özelinde yakın dönemde ve özellikle pandemi sonrasında yaşanan gelişmelerin değerlendirileceği kaydedilen açıklamada, “Lojistik anlamda bir kavşak noktası olan ülkemizin deniz yolu taşımacılığındaki mevcut kapasitesi ile geleceğe yönelik planlamaları ele alınacak. Zirve kapsamında ’Türk Denizcilik Sektörü Vizyonu: Türk Filosunun Geliştirilmesi’, ’Gemi İnsanı İstihdamı: MLC Sözleşmesinin Etkileri’, ’Lojistik Odağında Deniz Yapıları Altyapısı’ ile ’Jeopolitik Gelişmeler ve Mavi Vatan’ olmak üzere dört ana oturum gerçekleştirilecek” denildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun açılışını yapacağı zirvede kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, oda ve derneklerin başkanları ve özel sektör temsilcilerinin görüşlerini aktaracağına dikkat çekildi. Zirvenin Türk denizciliğine önemli katkı sunacağına vurgu yapılan açıklamada, “Denizcilik sektöründe dünya genelinde öneme sahip yabancı konuşmacılar, dünya gündeminde yer alan gelişmeleri ve Türkiye’nin dünya denizciliği için önemine ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak” ifadelerine yer verildi.

Denizcilik sektöründe uluslararası alanda etkinlik artırılacak

Denizcilik sektöründe uluslararası alanda etkinliğin artırılacağı ve daha fazla söz sahibi olunacağının altı çizilen açıklama şöyle devam etti:

“Dünya denizciliğine ülkemiz tarafından daha etkin bir şekilde yön verilecek. Güçlü, yenilikçi, güvenli, çevreye duyarlı ve maliyet etkin bir Türk deniz ticaret filosu yolunda önemli yol haritaları belirlenecek. Finans sektörü ile denizcilik sektörü daha etkin işbirliği içerisinde çalışarak geleceğe yönelik atılacak adımlarda ortak hareket edecek. Bu sayede ekonomimizde direkt ve dolaylı önemli kazanımlar elde edilecek. Dünya denizciliğine önemli bir katkıda bulunan Türk gemi insanlarının nitelik ve niceliğinin artırılmasıyla birlikte bu gemi insanlarımızın yaşadıkları sorunlar çözüme kavuşturulacak. Limanlar, tersaneler, marinalar, balıkçı barınakları, açık deniz platformları gibi deniz yapıları ile bunların iç bölgelere bağlantılarına ilişkin alt-üst yapı yatırımlarına yönelik olarak lojistik master planı çerçevesinde planlamalar yapılacak. Mavi vatanımızda her türlü ekonomik, ticari, askeri ve politik hak ve menfaatlerimizdeki kararlılığımız vurgulanarak, belirlediğimiz stratejilerimiz doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar icra edilecek.”