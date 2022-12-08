Denizcilik Genel Müdürlüğünden boğazlarda bekleyen ham petrol yüklü gemiler hakkında açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, “Bir geminin veya bir yükün Türk boğazlarından geçiş yapması halinde meydana gelebilecek ve felaket boyutuna varabilecek bir kazada sigorta şirketinin tazmin sorumluluğunu karşılamaması riskini almamız söz konusu değildir” dedi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Avrupa Birliği yaptırımları nedeniyle Türk boğazlarından ham petrol yüklü olarak geçen gemilerin P81 (koruma ve tazmin) sigortalarının geçersiz olması ve bir kaza durumunda sigortanın tazmin edilememesi söz konusu olmaktadır. Ülkemiz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan yaptırım kararları dışında diğer ülke ve uluslararası kuruluşların yaptırım kararlarını uygulamakla mükellef değildir. Yaptırıma tabi bir geminin veya bir yükün Türk boğazlarından geçiş yapması halinde meydana gelebilecek ve felaket boyutuna varabilecek bir kazada sigorta şirketinin tazmin sorumluluğunu karşılamaması riskini almamız söz konusu değildir. Herhangi bir olayda zarar gören tarafların ve geminin bulunduğu yerden kaldırılması ile ilgili tazmin sorumluluğu ilk aşamada P&I sigortasına dahildir. 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren ülkemiz karasularını ve milyonlarca insanımızın yaşadığı kadim şehirlerimizi korumak amacıyla bu sıkıntılı süreç geçinceye kadar olmak üzere ham petrol taşıyan ve Türk boğazlarından geçmek isteyen tankerlerin tarafımıza sundukları sigorta poliçelerinin, bu poliçeleri düzenleyen sigorta firmalarınca teyit edilmesi uygulaması başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

“Karadeniz’de bekleyen gemi sayısının fazlalığının ülkemize bir baskı aracı olarak kullanılması kabul edilebilir değildir”

Açıklamada, “Gelinen noktada halihazırda teyit mektubu veren ham petrol taşıyan gemiler Türk boğazlarından rutin olarak 1 Aralık’tan beri geçmekte olup, Karadeniz’de bekleyen gemi sayısı da haberlerde belirtilen sayıda olmadığı gibi (11’i Avrupa Birliği limanları varışlı 15 gemi) gemi sayısının fazlalığının ülkemize bir baskı aracı olarak kullanılması kabul edilebilir değildir. Karadeniz’e çıkarak ham petrol yükleyecek gemilerin teyit mektubu vermemesi durumunda Karadeniz’e çıkarılmayarak, Ege’de bekletilmesi de önümüzdeki süreçte alınacak önlemlerden biri olacaktır. Ülkemiz rafinerilerine gelen ancak sigorta firmalarınca teyit mektubu verilmeyen gemilerle ilgili kamu yararı ve ülke menfaatimiz dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılmakta olup, yakın zamanda bu gemilerle ilgili farklı uygulama hayata geçirilecektir” denildi.