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Denizciler ’vira bismillah’ diyor

DENİZCİLER 'VİRA BİSMİLLAH' DİYOR

Denizciler ’vira bismillah’ diyor

DENİZCİLER 'VİRA BİSMİLLAH' DİYOR

31 Mayıs 2020 Pazar 12:58
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Denizciler ’vira bismillah’ diyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, turistik amaçlı olta balıkçılığı gemileri ile gezinti cinsi gemiler dahil yolcu gemilerinin yüzde 50 kapasite ile faaliyetlerine tekrar başlayacağını, sportif su altı ve su üstü faaliyetlerin de tekrar başlayacağını duyurmasının ardından konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "2019 rakamlarıyla ekonomiye katkısı en 7 milyar dolar olarak hesaplanan deniz turizminin oluşturacağı katma değerin, bu turizm sezonunda çok daha önem kazanacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Korona virüsü önlemleri kapsamında ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemilerden sonra günübirlik gezi teknelerine, Ege adaları ile ülkemiz limanları arasındaki uluslararası yolcu taşımacılığına ve sportif su altı ve su üstü faaliyetlere yönelik tüm kısıtlamalar kaldırıldı.

"Turizmde oluşturacağı katma değerin çok daha önem kazanacağına inanıyoruz"

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztür de, deniz turizminde bugünden itibaren kısıtlamaların kalktığını belirterek, mavi denizlere yelken açacak deniz turizmi sektörüne bereketli bir sezon diledi. Öztürk, "Deniz turizmi faaliyetleriyle uğraşan üyelerimiz 2,5 aydır evlerine ekmek götüremiyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın tedbirleri ve odamızca hazırlanan hijyen önerileri doğrultusunda deniz turizmi sektörümüzün tüm dalları faaliyetlerine başlayacaklar. Alınan tedbirler kapsamında daha sonra belirlenecek bir tarihe kadar gezi tekneleri yarı yolcu kapasitesi ile çalışacaklar. Bu sezon tatil yapmak isteyenler Covid-19 tedbirleri nedeniyle daha izole bir turizmi tercih edecekler. Şimdiden hatırı sayılır bir talep gören Mavi Yolculuk’un, ticari teknelere ve marinalara ihtiyaç duydukları hareketi kazandıracağını düşünüyoruz. 2019 rakamlarıyla ekonomiye katkısı en 7 milyar dolar olarak hesaplanan deniz turizminin oluşturacağı katma değerin, bu turizm sezonunda çok daha önem kazanacağına inanıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, Dışişleri Bakanlığı ile birlikte Türkiye’ye en çok misafir gönderen 70 ülkeye gönderdiği niyet mektuplarının ve yapılan ikili görüşmelerin çok kıymetli olduğunu belirten Öztürk, yurt dışında Türkiye’nin tanıtımının etkin şekilde devam ettiğini görmekten mutlu olduklarını açıkladı.

Öztürk, şöyle devam etti:

"Türkiye, dünya turizmi için bir hazine. Sağlıklı, izole bir tatil; doğa, deniz, kum, güneş, tarih isteyen yurt dışından misafirlerimizin adresleri Türkiye olacaktır. 10 Haziran’da dış hat uçuşların başlaması ile beraber Ege ve Akdeniz kıyılarımız hareketlenecek. Bu noktada doğrudan uçuşlar çok önemli. Türk Hava Yolları ve özel uçak firmalarının yurt dışından doğrudan uçuşları artırarak, İzmir’i önemli bir aktarma merkezi yapmalarını bekliyoruz."

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