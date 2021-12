DenizBank'tan tüzel firmalara ıslak imza gerektirmeyen dijital onay kolaylığı

İSTANBUL (AA) - DenizBank, KOBİ segmentinde bulunan tüzel nitelikli firmaların bankacılık işlemlerinde onay süreçlerini, ıslak imza gerekmeksizin tamamlayabilecekleri Tüzel Dijital Onay hizmetini hayata geçirdi.

DenizBank'ın açıklamasına göre, onay süreçleri, MobilDeniz veya DenizKartım uygulamaları üzerinden hızla gerçekleştirilebilecek. Tüzel Dijital Onay uygulamasıyla kredi kullanım, sözleşme, kredi kartı süreçleri, var olan krediler için limit artışı ya da vade revizesi gibi işlemler, mobil cihazlar üzerinden, her an her yerden yönetilebilecek.

Tüzel firmalara ihtiyaçları doğrultusunda zamandan tasarruf ettiren hizmet, ayrıca ıslak imza süreçlerine gereksinimi ortadan kaldırarak, kağıt israfının önüne geçilmesine de imkan sağlıyor.

- "KOBİ'lerimizin dijitalleşerek büyümesine destek olmak önceliğimiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank KOBİ Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman, KOBİ'lere sundukları bu destekle Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma ve sosyal dengenin oluşturulması yönünde önemli misyon üstlendiklerini belirtti.

KOBİ'lerin verimlilik artışı, maliyetlerinin azalması ve işletmelerinin büyümesi için bankacılığı dijital ve mobil kanallardan, hızlı ve kolay erişilebilir hale getirmenin öneminin bilincinde olduklarını ifade eden Eskiduman, şunları kaydetti:

"Firmalarımızın MobilDeniz veya DenizKartım uygulamalarımızdan onaylarını kolaylıkla tamamlayabilecekleri, şubeye gitmeden zamandan tasarruf edebilecekleri Tüzel Dijital Onay sürecini devreye aldık. Her ölçekte ekonominin yükünü sırtlayan KOBİ'lerimizin büyümesine katkı sunmak, bizim için memleket meselesi. Bu hedefi odağımızdan ayırmadan, inovasyon ve teknolojideki gücümüzü de devreye alarak çalışmayı sürdüreceğiz."