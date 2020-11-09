DENİZBANK’TAN GASTRONOMİ TURİZMİ VE İŞLETMELERİNE AVANTAJLI KAMPANYA

Tüm sektörlerde KOBİ’lerin ihtiyaçlarını, ülke ekonomisinin geleceğine katkı sunma misyonuyla sahiplenen DenizBank, gastronomi alanında faaliyet gösteren işletmelerin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak üzere Gastronomi Turizmi Derneği ile işbirliğine imza attı.

Bu kapsamda; Gastronomi Kredisi ürünü ile gastronomi işletmelerine aylık %1,36 faiz oranıyla, azami 36 ay vadeli, 100.000 TL’ye kadar kredi imkanı sağlanırken, DenizBank POS’larıyla yapılan satışlar için de avantajlı komisyon oranları sunuluyor.

KOBİ’lerimizin finansmana hızlı ve kolay ulaşabilmesi için çalışıyoruz

KOBİ’lerin güçlenmesine yönelik sunulan destek ile ülke ekonomisinin kazanacağı bilincinden hareket ettiklerini belirten DenizBank KOBİ Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız, Türkiye mutfağını dünyada tanıtmayı misyon edinen Gastronomi Turizmi Derneği üyelerine de yine bu anlayışla özel avantajlar sunduklarını belirtti. Kulaksız, şöyle konuştu: “Üretimin ve istihdamın ana kaynağını oluşturan KOBİ’lerimizin finansmana hızlı ve kolay ulaşabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bağlamda, özellikle restoranlar, gastronomik ürün üreticileri, gastronomi turu yapan seyahat acenteleri, GT Anadolu projesi kapsamında yurtdışına mallarını satmak isteyen markalar ve GT Hijyen Belgesi ile T.C. Kültür Turizm Bakanlığı kapsamında Gastronomi Belgesi almak isteyen kurumlara Gastronomi Kredisi ürünü ile destek paketi sunuyoruz. Özellikle edinilmesi zorunlu ve denetime tabi Hijyen Belgesi konusunda KOBİ’lerimize kolaylık yaratmak bizim için son derece önemli. Aylık %1,36 faiz oranıyla, azami 36 ay vadeli, 100.000 TL’ye kadar kredi imkanı sağlamanın yanında, DenizBank POS’larıyla yapılan satışlar için de avantajlı komisyon oranlarımız mevcut. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye ekonomisine katkı yapacak tüm sektör ve işletmelerin yanında durmaya devam edeceğiz.”