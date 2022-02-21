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DenizBank'tan Türkiye’nin ilk finansal bulut platformu: inter-Cloud

DenizBank’ın teknoloji iştiraki Intertech, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından onaylı, Türkiye’nin ilk ve tek finansal bulut platformu inter-Cloud’u tüm finans sektörü ve start-up ekosisteminin hizmetine sundu.

Ekonomi 21.02.2022, 11:42
DenizBank'tan Türkiye’nin ilk finansal bulut platformu: inter-Cloud

Intertech’in finansal bulut platformu inter-Cloud, regülasyonlara uygun ve sistemsel kesintilere dayanıklı yapısı ile finans sektörünün ve özellikle de ödeme sistemleri çözümleri üreten start-up’ların ihtiyacı olan altyapıyı düşük maliyetlerle sunarak, finansal kapsayıcılığa önemli oranda katkı sağlıyor. Yönetilen hizmetler ile kurumların operasyonel yüklerini azaltmalarında da önemli avantajlar yaratıyor.

 Türkiye’deki bankaların yaklaşık yüzde 30’unun yazılımı Intertech’e emanet

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Intertech Genel Müdürü Ömer Uyar, büyük çoğunluğu mühendis kadrolarından oluşan 1350’ye yakın çalışanlarıyla, 11 farklı ülkede 49 kurum için uçtan uca donanım ve yazılım ürettiklerini belirterek şunları söyledi: “Finans kurum ve kuruluşlarının dijital dönüşüm yolculuklarını desteklemek için tam kapsamlı teknoloji desteği sunmak üzere yoğun şekilde çalışıyoruz. Şu an Türkiye’de 16, yurt dışında ise 10 bankanın yazılım hizmetini biz sağlıyoruz. Bunun yanı sıra e-para ve kartlı ödeme sistemlerine yönelik faaliyet gösteren 10 kuruma hizmet veriyoruz. Ürettiğimiz yazılımları yurt dışına satarak, ülkemizin dünyaya teknoloji ihraç eder hale gelmesine katkı sunuyoruz. Temel bankacılık çözümlerine ek olarak veri madenciliği ve yapay zeka destekli analitik çözümlerimiz ve finansal uygulamalarımız da mevcut.” 

Yarının teknolojileri ve finansın geleceğine odaklanmayı sürdüreceğiz

İlk günden bu yana yüksek teknolojiye yatırım yaptıklarını, bu yaklaşımın son meyvesi olarak Türkiye’nin ilk ve tek  finansal bulut platformu inter-Cloud’u hayata geçirdiklerini belirten Uyar, “inter-Cloud ile bulut teknolojisinin tüm avantajlarını tek yapı üzerinden minimum maliyetle sunuyoruz. Bu, özellikle finansman sıkıntısı çeken start-up ekosistemi için sistemsel altyapının uygun fiyatlarla erişilebilir hale gelmesi açısından önemli bir avantaj. Ayrıca finans sisteminin iş sürekliliğinin, olası kesinti durumlarında, Olağanüstü Durum Merkezlerindeki (ODM) ikincil sistemlerden sağlanması konusuna da önem veriyoruz. inter-Cloud’da kritik verilerin ODM’lerde   yüzde 100 kapasite ile ayağa kaldırılması ve koşullar normale döndüğünde, tekrar birincil sistemlere geri dönülmesine imkan veren yapıyla, hizmetlerin her koşulda kesintisiz devamlılığı konusunda önemli bir ihtiyacı karşılıyoruz. Ürünümüz ile IDC Ödülleri’nde ‘Geleceğin Dijital Altyapısı’ alanında birinciliğe layık görülmenin gururunu yaşıyoruz. Intertech olarak önümüzdeki dönemde de odağımıza yarının teknolojileri ve finans sektörünün geleceğini yerleştirerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

#denizbank
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