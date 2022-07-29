DenizBank Proparco’dan sürdürülebilirlik hedefiyle 45 Milyon Euro fon sağladı

DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Beril Oğuz, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, tarımı 20 yıldır ülke geleceği için sahiplenilmesi gereken en önemli değer olarak benimseyip desteklediklerini, kredilendirme faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları azaltmak üzere yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularına da hassasiyetle eğildiklerini belirtti.

Oğuz, şöyle konuştu: “Azalan kaynaklar ve iklim değişikliğinin sonuçları üzerinde finans sektörünün yönlendirici etkilerinin bilincindeyiz. Biz de DenizBank olarak ilk günden itibaren ekonomiye katkımızı, çevreye, gezegene ve geleceğe karşı sorumluluklarımızı gözeterek sürdürüyoruz. Tarımın yaşamsal değerini idrak ederek bu alana yönelen ilk özel banka olarak, üretimi ve üreticiyi desteklemeyi milli vazifemiz görüyoruz. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz sendikasyon ve benzeri işlemlerimizde de çiftçilerimizin ve tarım endüstrisinin finansmana erişiminin kolaylaşması hedefiyle önemli oranda kaynak yarattık. Şimdi Proparco’dan temin ettiğimiz krediyle, Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişi için önem arz eden yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına olan desteğimizi artırıyoruz. Tarım, verimlilik ve yenilenebilir kaynaklar için attığımız her adımın, ülkemizin, hatta gezegenimizin geleceğine yatırım olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz”.

“İklim finansmanına güç kazandıracağız”

Proparco Finansal Kurumlar Grubu Başkan Yardımcısı Emmanuel Haye ise açıklamasında şunları söyledi: "Proparco olarak, sürdürülebilir gelecek için kaynak yaratmak üzere çalışan tüm müşterilerimizi destekliyoruz. DenizBank, sosyal ve çevresel anlamda faaliyetlerinden kaynaklanan etkileri gözeterek sürdürülebilirlik odaklı projeleri desteklemek konusunda uzun vadeli taahhüdünü ortaya koymuş bir kurum. Biz de yenilenebilir enerji projeleri ve üreticileri finanse etmek üzere yanlarında durmaktan mutluyuz. İş birliğimizin, 2021’de Paris Anlaşması’na taraf olan Türkiye’de, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele için önem arz eden iklim finasmanının güç kazanmasına, aynı zamanda tarımsal üretimde verimliliğin artmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz”.