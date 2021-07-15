İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle açıklamalarda bulunan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, her zaman demokrasinin, milletin ve devletin yanında olacaklarını ifade etti.

Başkan Yavuz Uğurdağ, “15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu hain darbe girişiminin 5. yıldönümündeyiz. Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden hain ve alçakça bir saldırıyı milletin dirayetiyle geri püskürttü. Darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olan üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ile Oda ve Borsa camiamız olarak o gece dediğimiz gibi; ‘Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür.’ ‘Hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesini şiar edinen bizler, demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Çünkü devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız.Türkiye demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. Gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyiz. Demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyiz. 15 Temmuz gecesi milletimizin gösterdiği direniş bunun en güzel örneğidir. Vatanını korumak adına iman dolu göğüslerini siper eden vatan evlatlarımızla hepimiz iftihar ediyoruz. Bu demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden, milli direnişin kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.