Demircan: “42 milyon turist ve 35 milyar dolar hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, pandemi sürecinde turizm sektöründe iyi bir sınav verdiğini ve bu süreçte pazar payını geliştirdiğini kaydederek, “42 milyon turist ve 35 milyar dolar hedefimizi bakanımız açıkladı, bizde bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama Rusya ve Ukrayna pazarındaki daralmalara yönelik dünyanın 140’dan fazla ülkesinde tanıtım faaliyetlerimiz devam ediyor” dedi.

Demircan, geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar Valiliği’ne atanan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nı ziyaret etti. Bir takım temaslarda bulunmak üzere kentte gelen Demircan, Vali Yiğitbaşı’nı ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayarak turizm sezonu ve 2022 turizm hedeflerine değindi. Açıklamasında önce Vali Yiğitbaşı’nın yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen ve kadın bir valinin göreve başlamasının kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.

“Geri adamımız söz konusu değil”

Demircan, ardından biz gazetecinin ‘turizm sezonu açıldı, bu sene ilk gelen turist sayısı rakamları hedefe yakın mı?’ sorusunu cevaplandırarak şunları söyledi:

“Pandemi sürecinde Türkiye sektörüyle, bileşenleriyle zor bir sınav verdi. Dünyadaki alternatif destinasyonlara göre sürecini iyi yönetti ve pazar payını bu anlamda geliştirdiğini görüyoruz. Geçen seneyi gayet iyi geçirmiştik bu sene bu sene hedeflerimizi 42 milyon turist, 35 milyar dolar olarak sayın bakanımız ilan etti. Bu hedefler çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Burada bir geri adamımız söz konusu değil. Ama gerek Rusya pazarı, gerek Ukrayna pazarı muhtemel daralmalara yönelik Turizm Geliştirme Ajansımız üzerinden dünyanın 140’tan fazla ülkesinde tanıtım faaliyetlerimizde yoğunlaştırmış durumdayız. Bu çerçevede bakıldığında rezervasyonlar üzerinden hedefe ulaşacağımızı görüyoruz. İnşallah bu anlamda güzel haberlere de vermeye bakanlık olarak başka Bakanımızın liderliğinde devam edeceğiz.”