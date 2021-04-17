Demir ve demir dışından ilk çeyrekte 2,61 milyar dolar ihracat
İDDMİB’in açıkladığı verilere göre demir ve demir dışı metaller sektörü 2021’in ilk üç ayında 2,61 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu dönemde en fazla ihracat Almanya’ya yapıldı. Diğer yandan 2019 ve 2020 yılları Olağan Genel Kurulunda, bu dönemi kapsayan iş ve işlemlerin ibralarının gerçekleştirilmesinin yanı sıra İDDMİB Yönetimi tarafından gündeme alınan üye firmalardan tahsil edilen nispi aidat oranının on binde 5’ten on binde 3’e indirilmesi hususu da oy birliği ile kabul edildi.
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), sektörün ilk üç aylık
ihracat rakamlarını paylaştı. Rapora göre Ocak-Mart döneminde 2,61 milyar dolarlık ihracat
gerçekleştirildi. Toplam ihracattan yüzde 5,8 pay alan sektör, söz konusu dönem içerisinde en
fazla ihracat yapan 6’ncı sanayi kolu oldu. 2021 Ocak-Mart döneminde en fazla ihracat 320
milyon dolarla Almanya’ya gerçekleştirildi. Sektörün başlıca hedef pazarı konumundaki
ABD'ye ihracat ise bu dönemde 140 milyon dolar olarak hesaplandı.
MART AYINDA TÜM ZAMANLARIN REKORU GELDİ
Sektör mart ayında ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,4’lük artış ile 995 milyon
dolarlık ihracat yaparak tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. Bu rakamın önemli bir kısmını
AB üyesi ülkelere yapılan ihracat oluşturuyor. Sektörün geçtiğimiz ay söz konusu bölgelere
gerçekleştirdiği ihracat bir yıl öncesine göre yüzde 58 oranında artarak 479,7 milyon dolara
ulaştı. Mart ayında sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 117 milyon dolar
ile Almanya ilk sırada yer alırken, 64,5 milyon dolar ile İtalya ikinci, üretim odaklı sektörün
100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi koyduğu Amerika Birleşik Devletleri ise üçüncü sırada
yer aldı. ABD’ye mart ayında bir önceki seneye göre yüzde 42,6 artarak 55,9 milyon dolar
olarak hesaplandı. İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, ihracat rakamlarını şu cümlelerle
değerlendirdi: “Sektör olarak ülke ihracatına katkı vermeye devam ediyoruz. Yılın ilk üç
ayındaki ihracat rakamlarımız hem sektörümüzün geleceği hem de ülkemiz için son derece
önemli. Nisan ayına da hızlı bir başlangıç yaptık ve gördüğümüz kadarı ile ay sonunda yeni
rekorları açıklamak kısmet olacak. Sadece 1-12 Nisan tarihleri arasında sektörümüz 375
milyon dolarlık ihracat ile önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 94’lük bir artış gösterdi. Bu
rakamlar oldukça umut verici. Pandemiye rağmen kendimizi hızla toparladık ve artıya geçen
sektörler arasında yerimizi aldık.”
NİSPİ AİDAT ORANINDA İNDİRİM
İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, Genel Kurul toplantılarını birlik ve beraberlik içerisinde
gerçekleştirdiklerini ve sektöre fayda sunmak için Birlik olarak çalışmalarına hiç durmadan
devam edeceklerini vurgulayarak şunları söyledi: “2019 ve 2020 yılları Olağan Genel
Kurulumuzu 12 Nisan tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul Dış Ticaret
Kompleksi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirdik. 2019 ve 2020 yılları faaliyetlerinin değerlendirildiği Genel Kurulumuzda ayrıca 2021 yılı faaliyet
planları da sunuldu. 2019 ve 2020 yıllarına ait Yönetim Kurulu çalışma raporunun, bilanço ve
gelir gider hesaplarının, Denetim Kurulu raporlarının haziruna sunulmasından sonra Yönetim
Kurulu ve Denetim Kurulu’nun 2019 ve 2020 yılları iş ve işlemleri için ibrası oybirliği ile
kabul edildi. Ayrıca bu zor koşullarda bizler de elimizi taşın altına koyarak Genel Kurul’da
İDDMİB iştigal alanında yer alan ürünler kapsamında üye firmalardan tahsil edilen nispi aidat
oranının, on binde 5’ten on binde 3’e indirilmesi hususunu değerlendirerek oybirliği ile kabul
ettik.” dedi.