Demir ve demir dışından ilk çeyrekte 2,61 milyar dolar ihracat

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), sektörün ilk üç aylık

ihracat rakamlarını paylaştı. Rapora göre Ocak-Mart döneminde 2,61 milyar dolarlık ihracat

gerçekleştirildi. Toplam ihracattan yüzde 5,8 pay alan sektör, söz konusu dönem içerisinde en

fazla ihracat yapan 6’ncı sanayi kolu oldu. 2021 Ocak-Mart döneminde en fazla ihracat 320

milyon dolarla Almanya’ya gerçekleştirildi. Sektörün başlıca hedef pazarı konumundaki

ABD'ye ihracat ise bu dönemde 140 milyon dolar olarak hesaplandı.

MART AYINDA TÜM ZAMANLARIN REKORU GELDİ

Sektör mart ayında ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,4’lük artış ile 995 milyon

dolarlık ihracat yaparak tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. Bu rakamın önemli bir kısmını

AB üyesi ülkelere yapılan ihracat oluşturuyor. Sektörün geçtiğimiz ay söz konusu bölgelere

gerçekleştirdiği ihracat bir yıl öncesine göre yüzde 58 oranında artarak 479,7 milyon dolara

ulaştı. Mart ayında sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 117 milyon dolar

ile Almanya ilk sırada yer alırken, 64,5 milyon dolar ile İtalya ikinci, üretim odaklı sektörün

100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi koyduğu Amerika Birleşik Devletleri ise üçüncü sırada

yer aldı. ABD’ye mart ayında bir önceki seneye göre yüzde 42,6 artarak 55,9 milyon dolar

olarak hesaplandı. İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, ihracat rakamlarını şu cümlelerle

değerlendirdi: “Sektör olarak ülke ihracatına katkı vermeye devam ediyoruz. Yılın ilk üç

ayındaki ihracat rakamlarımız hem sektörümüzün geleceği hem de ülkemiz için son derece

önemli. Nisan ayına da hızlı bir başlangıç yaptık ve gördüğümüz kadarı ile ay sonunda yeni

rekorları açıklamak kısmet olacak. Sadece 1-12 Nisan tarihleri arasında sektörümüz 375

milyon dolarlık ihracat ile önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 94’lük bir artış gösterdi. Bu

rakamlar oldukça umut verici. Pandemiye rağmen kendimizi hızla toparladık ve artıya geçen

sektörler arasında yerimizi aldık.”

NİSPİ AİDAT ORANINDA İNDİRİM

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, Genel Kurul toplantılarını birlik ve beraberlik içerisinde

gerçekleştirdiklerini ve sektöre fayda sunmak için Birlik olarak çalışmalarına hiç durmadan

devam edeceklerini vurgulayarak şunları söyledi: “2019 ve 2020 yılları Olağan Genel

Kurulumuzu 12 Nisan tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul Dış Ticaret

Kompleksi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirdik. 2019 ve 2020 yılları faaliyetlerinin değerlendirildiği Genel Kurulumuzda ayrıca 2021 yılı faaliyet

planları da sunuldu. 2019 ve 2020 yıllarına ait Yönetim Kurulu çalışma raporunun, bilanço ve

gelir gider hesaplarının, Denetim Kurulu raporlarının haziruna sunulmasından sonra Yönetim

Kurulu ve Denetim Kurulu’nun 2019 ve 2020 yılları iş ve işlemleri için ibrası oybirliği ile

kabul edildi. Ayrıca bu zor koşullarda bizler de elimizi taşın altına koyarak Genel Kurul’da

İDDMİB iştigal alanında yer alan ürünler kapsamında üye firmalardan tahsil edilen nispi aidat

oranının, on binde 5’ten on binde 3’e indirilmesi hususunu değerlendirerek oybirliği ile kabul

ettik.” dedi.