Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2022 başvuruları başladı

Deloitte’un uzun yıllardır sürdürdüğü Deloitte Teknoloji Fast 50 programı için başvurular başladı. Meta’nın iş birliği ile bu yıl 17’ncisi düzenlenecek olan programa başvurular 31 Ekim tarihine kadar sürecek.

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye programı, bu yıl da Türkiye’nin hızla büyüyen teknoloji şirketlerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. Deloitte’un 1995 yılından bu yana dünya çapında yürüttüğü Deloitte Teknoloji Fast 50 programının Türkiye ayağı için başvurular başladı. Meta iş birliği ile bu yıl 17’ncisi düzenlenecek olan program, teknoloji dünyasının en hızlı büyüyen şirketlerini belirlemeye devam ediyor. Teknoloji şirketlerine markalarını uluslararası platforma taşıma fırsatı sunan program için son başvuru tarihi 31 Ekim olarak belirlendi.

3 özel ödül verilecek

Yapılan açıklamaya göre, programda bu yıl gelirleri 50 milyon euro ve üzerinde olan teknoloji şirketlerine ‘Big Stars Ödülü’, başvuran şirketlerin ’sürdürülebilirlik‘ çerçevesinde değerlendirildiği ’Deloitte Etki Ödülü‘ ve son olarak programın destekçisi Meta’nın katkılarıyla ’Meta Teknolojide Kadın Ödülü‘ sahiplerini bulacak. Programda listeye giren firmalar; yerel, bölgesel ve uluslararası bilinirliklerini artırırken, sektördeki iletişim ağlarını kuvvetlendiriyor, şirket imajlarını güçlendiriyor, gelecek dönemler için yatırımcıların dikkatini çekiyorlar.

Programa kimler başvurabilir?

En az 3 yıldır faaliyet gösteren teknoloji şirketleri.

Kendi teknolojisini üreten, problem çözmede ileri teknolojiyi kullanan ve teknoloji konusunda AR-GE tarafında ciddi yatırımlarda bulunan şirketler.

Türkiye’de kurulu ve genel merkezi Türkiye’de yer alan şirketler.

Faaliyet geliri son 3 yıl içinde ilk yıl (2019) en az 30 bin euro (190 bin 734 TL), son yıl (2021) ise en az 500 bin euro (5 milyon 256 bin 200 TL) olan şirketler.