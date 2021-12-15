Deloitte Private'ın

İSTANBUL (AA) - Deloitte Private tarafından Türkiye'de bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen "En İyi Yönetilen Şirketler" programı kapsamında ödüllendirilen şirketler açıklandı.

Deloitte Private şirketinden yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 40 ülkede uygulanan program kapsamında, yıllık 30 milyon TL'nin üzerinde ciroya sahip, 5 yaşından büyük, 25 ve üzeri çalışanı olan, Türkiye'de kurulu, kontrolü Türklere ait ve halka açık olmayan şirketlerin başvuruları değerlendirmeye alındı.

Deloitte koçları tarafından yapılan incelemeler sonucunda finalist olan şirketler jüri karşısına çıktı.

Aksoy Holding Üst Yöneticisi (CEO) ve Başkan Yardımcısı Batu Aksoy, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aygen, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Danışmanı Umran İnan ve Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay'dan oluşan jüri, aday şirketleri strateji, yetkinlik ve inovasyon, kültür ve adanmışlık, yönetişim ve finansallar olmak üzere 4 ana başlıkta inceledi.

Jüri değerlendirmesinin ardından aday şirketlerden Asaş Alüminyum, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi, İzeltaş İzmir El Aletleri, Odine Solutions Teknoloji, Samet Kalıp ve Madeni Eşya ve Yorglass Cam ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Private Lideri Özgür Öney, Türkiye'de üçüncü kez gerçekleştirilen program aracılığıyla şirketlere iyi yönetim prensiplerinin uygulanması konusunda rehberlik görevi üstlendiklerini belirterek, "Programla iyi yönetim konusunda şirketlerin farkındalığının artırılması, ülke ekonomisinin değerleri haline gelmiş Türk şirketlerinin hikayelerinin ortaya çıkarılması ve bu hikayelerin ulusal ve uluslararası platformlarda iş dünyasına tanıtılmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de Koç Üniversitesi'nin akademik destekçisi olduğu programa, İngiliz Ticaret Odası (BCCT), Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve TÜRKONFED iş ortakları olarak destek veriyor.