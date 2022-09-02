Delice karpuzunda hasat sevinci

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde hasat edilen tonlarca karpuz, ülkenin çeşitli illerine gönderilerek sofralardaki yerini alıyor.

Kırıkkale’nin önemli ürünlerinden biri olan karpuz, Delice ilçesindeki tarlalarda hasat ediliyor. Hasat edilen karpuzlar, tarım işçilerinin çalışmasıyla toplanarak tırlara yüklenip çeşitli illere gönderiliyor. Tarlada 1,5-2 liradan tüccarlara satılan karpuz, tüketiciye kilogramı yaklaşık 3,5 liradan satılıyor.

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, hasat edilen karpuzların düzenli olarak sevkiyatlarının yapıldığını söyledi.

"Her gün düzenli olarak sevkiyatlar yapılıyor"

Özdem, "Şuanda içinde bulunduğumuz alan; Ören’in dere mevkii diye geçiyor. Burada yaklaşık 60 dönüm karpuz tarlasındayız. Her gün düzenli olarak sevkiyatlar yapılıyor. Genç kardeşimizi biz de destekliyoruz. Ne yapıyoruz? Tıkandığı her noktada ‘alo başkanım yetiş’ dediği zaman 24 saat yanındayım. Malını satana kadar onunla beraber mücadele ediyorum. Tabi bu neyi gerektiriyor? Bu üretimde kaliteyi, üretkenliği, daha yoğun üretmeyi getiriyor" dedi.

"Biz üretene ve üretmeye önem veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "bir toprak dahi olsa ekin" sözlerini hatırlatan Özdem, "Biz; ekmeye, ektirmeye ve destekleme çalışıyoruz. Delice ilçesinde üzüm, armut, domates, biber, kavun hasadı var. ‘Alo başkanım neredesin’ dediklerinde yanların da olan bir belediye başkanı var. Biz üretene ve üretmeye önem veriyoruz. Üretenin de her daim yanın da oluyoruz. İnşallah buradan da arkadaşımız, 500 ton civarında bir mahsul elde etti" diye konuştu.

"24 saat hemşehrilerimin emrindeyim"

Tarım arazilerinde işçi problemi yaşadıklarını ifade eden Özdem, "İşçi sıkıntısı yaşıyoruz. Yani iş bol çalışacak eleman noktasında sıkıntı var. Kamyonu yükleyen burada çalışan arkadaşlar Urfa’dan geldi. Bizim kendi ilçemizde işsizlik sıfır derecesinde. Yani ‘benim işim yok’ diyen kimse yok. Bu manada da gerek tarım anlamında gerekse de diğer sektörlerde iş arayan çalışmak isteyen hemşerilerimizi Delice’ye bekliyoruz. İş adamlarımızı Delice’ye bekliyoruz. Hem tarım manasında üretkenlik üretme anlamında hem de diğer sektörlerde yatırım yapabilirler. Gece gündüz yanlarında olan, onların bir elemanı gibi çalışan yerel yönetimin başında bir belediye başkanı var. Ben gece gündüz 24 saat hemşerilerimin emrindeyim" şeklinde konuştu.

"Delice olarak Diyarbakır karpuzuna rakibiz"

Karpuz üreticisi Mehmet Erdem ise bu yıl verimden memnun kaldıklarını belirterek, "Bu sene verim güzel. Ürünlerde çok kaliteli. Yani lezzeti tadı mükemmel. Bunları biz İstanbul, Trabzon, Samsun’a ve Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz. 10 kilogram üzeri 18 kilogram karpuzlarımız çıktı. Karpuzun her zaman irisi makbuldür. İrisi lezzetlidir ve tatlıdır. Karpuzun Adana çıkmış ismi Diyarbakır çıkmış. Biz 1987 itibaren karpuz yetiştiriyoruz. Delice’nin öyle bir karpuzu oluyor ki yemeye doyamazsın. Bir yiyen bir de yemeyen pişman. Diyarbakır karpuzu ünlü ama biz Delice olarak Diyarbakır karpuzuna rakibiz" ifadesini kullandı.