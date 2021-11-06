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Dekorasyon merakı, doğalgaz faturalarınızı şişirmesin

Düzce(İHA) – Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kombilerde yanmaya başladı. Doğalgazın ekonomik kullanımını ise uzmanı açıkladı. Ev dekorasyonu için peteklerin koltuk arkalarına gizlenmesinin doğalgaz faturalarını arttırdığını belirten makine mühendisi Ünsal Demir vatandaşları, “Ev dekorasyon merakınız faturalarınızı şişirmesin” diyerek uyardı.

Ekonomi 06.11.2021, 11:38
Dekorasyon merakı, doğalgaz faturalarınızı şişirmesin

Düzce(İHA) – Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kombilerde yanmaya başladı. Doğalgazın ekonomik kullanımını ise uzmanı açıkladı. Ev dekorasyonu için peteklerin koltuk arkalarına gizlenmesinin doğalgaz faturalarını arttırdığını belirten makine mühendisi Ünsal Demir vatandaşları, “Ev dekorasyon merakınız faturalarınızı şişirmesin” diyerek uyardı.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte artık kombilerde açılmaya başladı. Hem ısınmak, hem de düşük fatura ödemekte yine vatandaşların elinde. Düzce’de ev ve işyerlerine doğalgaz tesisatları döşeyen makine mühendisi Ünsal Demir, vatandaşlara düşük doğalgaz kullanımı ile ilgili bilgiler verdi. Vatandaşlarım ev dekorasyonunu bozmaması için peteklerini koltukların arkasına sakladığını belirten Ünsal Demir, bu uygulamanın doğalgaz faturalarını artıracağını söyledi.

Ünsal Demir, “Normalde peteklerin ve kombinin her yıl bakımın yaptırılması gerekiyor ancak durumu müsait olmayanlar olabilir. En az 2 yılda bir bakımının yapılması lazım. Petek temizliklerinde vatandaşlar temiz olduğunu söylüyorlar ama yaptırmak gerekiyor. Peteklerin temizliğinde ilaç kullanılıyor, bu da peteklere zarar veriyor. Daha çok basınçlı su gönderiliyor. Onun için biz halkımıza ilaçlı petek temizliği yaptırmamalarını söylüyoruz. Vatandaşların kombi bakımını da yetkili servislere yaptırılmasını öneriyoruz. İnsanları telefonla arayan merdiven altı kombi tamircilerine halkımızın itibar etmemesini söylüyoruz. Halkımız doğalgaza gelen zamlardan şikayetçi ama kombiyi zamlardan dolayı aç kapa yapıyorlar. Bunu yapınca da sistem kendisini otomatik olarak soğutuyor. Bunun sonucunda da kombi hem kendisini hem de petekleri ısıtmak için daha çok gaz yakması gerekiyor" dedi.

Kombinin düşük seviyede sürekli çalıştığı zaman, kendisini koruma moduna aldığını ifade eden Demir, "Bununla birlikte de daha az yakıt tüketiyor. Ayrıca peteklerin önüne de hiçbir şey koymamamız gerekiyor. Peteklerin ev içine vermesi gereken ısıyı halkımız üzerine kurutmak için koydukları eşyalar, perdeleri önüne koyuyor, eşyalarını koyuyor. Bu da içeride ısı kaybına neden oluyor. Peteklerin üzerinde giysi, önünde koltuk ısı kaybına neden oluyor. İnsanlarımız dekor görünümüne önem verdiği için petekleri bir şekilde kapatmak istiyorlar ama petek kapatılması durumunda içeriye ısı veremiyor. Evin ısınması için kombi çalışıyor çalışıyor sonra doğalgaz faturaları yüksek geliyor. Bunun dışında evin dışına yalıtım yapılması, camların kenarlarının yalıtılması gerekiyor. Ayrıca petek ısıyı dışarıya verememesi için duvar ile peteklerin arasına alüminyum kaplı aparatlardan koyarlarsa doğalgaz faturaları düşecek ve insanlar düşük maliyetli ısınabileceklerdir. Birde evlerde oda termostatı öneriyoruz. Termostatı ayarladığımız dereceye kadar ulaşıyor. Sonrasında kombi kendisini korumaya alıyor. Buda doğalgaz faturalarını düşüren etkenlerden bir tanesi” diye konuştu.

İşyerleri de önlemlerini alıyor

İşyerlerinde de artan maliyetlerin yanı sıra kışın doğalgaz faturalarının yüksek gelmemesi için bir dizi önlemler alınıyor. Bunun için işyerlerinde aldıkları önlemleri anlatan Ceyda Karaca “Öncelikle kombiyi sürekli açık tutmaya özen gösteriyorum. Birçok insan tarafından yanlış bilinen bir doğru var. Bu da içerideki sıcaklık stabil olduğu zaman kombiyi kapatalım daha fazla tasarruf edilir diye düşünülüyor buda çok yanlış. Kombi kapatılıp tekrar açıldığında çok daha fazla yakıt tüketiyor. Bu da maddi zarara neden oluyor. Petekleri temiz tutmaya çalışıyoruz. Tekler temiz olduğunda ısı daha çok veriyor. Dışarı çıkarken ve içeri girerken kapıları kapalı tutmaya çalışıyoruz. İçerideki ısıyı stabil tutmak için. Bu aldığımız önlemlerde faturalarımıza yansıyor” şeklinde konuştu.

Evlerde henüz kombiler açılmadı

Doğalgaza gelen zamlar nedeniyle evlerde ise henüz doğalgazı açmadıklarını söyleyen Emine Zabunoğlu ise “Şu anda henüz doğalgazı açmıyorum. Havalarda gayet güzel gidiyor. Şansta bizden yana biraz. Hem açacak gibi değil hem de hava güneşli, Bizde bu güzel havalardan yararlanıyoruz. Tabi ki de çok soğuklarda açmak zorunda kalacağız. Faturalarda oldukça cep yakıyor. Buda orta derece aileleri çok sıkıntıya sokacak. Çok soğuk havalarda ise kombimizi açıyoruz. Asla kapatmıyoruz. Bunun nedeni ise açma kapamanın faturaları çok etkilediğini bildiğim için Onu sabit tutmaya çalışıyorum. Kışın peteklerimizin önünü açıyoruz. Peteklerle duvar arasına da yalıtımlı aparatlar koyuyoruz ki sıcaklığı dışarıya değil de içeriye vermesi için. Önlemlerimizi bu şekilde alıyoruz. Peteklerinin önünün kesinlikle kapanmaması lazım” dedi.

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