‘DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri’ sahiplerini buldu

DEİK tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri" yapılan törenle sahiplerini buldu. Toplamda 6 kategoride 12 ödülün verildiği törende ödül kazananlar ise ödüllerini DEİK Başkanı Nail Olpak’ın elinden aldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri Performans Değerlendirme Sistemi kapsamında 2021 yılının Ticari Diplomasinin en iyileri belirlendi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri kapsamında "Sponsorluk ve Bütçe Yönetimi", "Üye İlişkileri ve Kazanımı", "Medya Görünürlüğü", "Paydaşlarla İlişkiler", "Yürütme Kurulu Süreç Yönetimi", "Hedef Gerçekleştirme", "Üstün Performans" olmak üzere 6 kategoride 12 ödül sahibini buldu. Törene DEİK yönetim ve denetim kurulu ile DEİK iş konseyleri başkanları katılırken, ödüller ise DEİK Başkanı Nail Olpak’ın elinden sahiplerine verildi.

“Ülkemiz için yatırım ve ihracat tarafında ciddi bir potansiyel bulunuyor”

Küresel ekonominin 2021 yılında yüzde 6 büyüyeceği ön göründüğünü vurgulayan DEİK Başkanı Nail Olpak, “2020 yılında yüzde 8,2 daralan küresel ticaretin de 2021 yılında yüzde 9,7 arttığı tahmin ediliyor. Salgın ve enflasyon riskine rağmen, 2022 yılında, küresel ekonominin yüzde 5, dış ticaretin ise yüzde 6,7 oranında artması bekleniyor. Bu da gösteriyor ki, 2021 yılında çift haneli büyüme beklediğimiz ve yüzde 33 ihracat artışı gösteren ülkemiz için yatırım ve ihracat tarafında ciddi bir potansiyel bulunuyor. 147 İş konseyimizle amacımız, bu potansiyeli en etkin şekilde değerlendirmek istiyoruz. Büyümenin miktarı kadar, yatırım ve ihracat kaynaklı olması da bir diğer güzel gelişme. Üçüncü çeyrek büyümesinde ihracatın büyümeye katkısı 5 puan olurken, net ihracatın katkısı yüzde (92,3) 6,8 puan seviyesinde gerçekleşti. İhracata dayalı büyüme modelinin kazanımı olan bu göstergeye ilave olarak, cari açıktaki olumlu gelişme de sevindirdi. Cari fazla verebileceğimiz bir tabloya doğru gidiyoruz. Bu hafta açıklanan verilere göre Kasım itibarıyla 12 aylık cari açık 14,3 milyar dolar olup, program hedefi olan GSYH’nın yüzde 2,6’sının altında kalacak görünüyor” şeklinde konuştu.

Olpak, “2021’in ilk 3 çeyreğinde yatırımların yüzde 9 artarak, büyümeye 2,3 puan katkıda bulunması ve makine yatırımlarının son beş çeyrektir yüzde 29 seviyesinde artması da çok olumlu göstergeler. Sonuçların istihdam piyasasına da olumlu yansıdığını gördük. 2020 yılında yüzde 13,2’ye kadar çıkan işsizlik oranı yüzde 10,9’a kadar geriledi. Salgın döneminde 27 milyon seviyesine inen istihdam edilen kişi sayısı ise 29 milyon 855 bin kişiye çıktı. İhracatta, rekor üstüne rekor geldi ve yılı 225,4 milyar dolar ile kapattık. Ama yeni bir hedef var önümüzde, 250 milyar dolar” ifadelerini kullandı.

“Diaspora çalışmalarının çok önemli olduğuna inanıyoruz”

AB çalışmaları kapsamında Tam Üyelik ve Gümrük Birliğinin Güncellenmesi ile alakalı açıklamalarda bulunan Olpak, “Yeşil Mutabakat ve “2053 yılında Sıfır Karbon” önemli bir başlığımız. Almanya İş Konseyimiz yeni bir grup ile Lobi faaliyetlerini sürdürmeye başladı. Sırada, daha önceden ilan ettikleri üzere, Birleşik Krallık ve Fransa İş Konseylerimizin Stratejik İletişim çalışmalarına başlamaları var. Bana göre sonraki adım olarak Rusya, Hindistan, Japonya İş Konseylerimizin stratejik iletişim çalışmalarını yapmasını bekliyoruz. En çok dış ticaret açığı verdiğimiz Asya-Pasifik Bölgesindeki İş Konseylerimizle kurduğumuz ASEAN Çalışma Grubunu, RCEP gündemimizle birleştirdik. Çin’in Kuşak ve Yol girişiminin ülkemiz açısından riskleri ve kazanımları üzerinde çalışıyoruz. Son başlığımız, Diaspora Çalışmalarımız. Küresel siyasette yaşanan gelişmeler, uluslararası arenada güçlü diasporaya sahip olmanın önemini bir kez daha gösterdi. Dünya Türk İş Konseyimiz (DTİK) gibi sivil inisiyatifle yürütülecek diaspora çalışmalarının çok önemli olduğuna inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.