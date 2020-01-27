DEİK Genel Kurulu ve "Ustalara Saygı Ödülleri Töreni" gerçekleştirildi

Ustalara Saygı Ödülleri Töreni’nde, DEİK’in temel taşlarından birini atan Türkiye-ABD İş Konseyi Kurucu Başkanı merhum Mehmet Ersin Faralyalı’nın ödülünü oğlu Serdar Faralyalı’’ya eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ve DEİK Başkanı Nail Olpak verdi. İlk Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı merhum Feyyaz Berker'in ödülünü Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ercan Kumcu’ya eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve DEİK Başkanı Nail Olpak verdi. DEİK'in Şeref Üyesi ve aynı zamanda yaşayan en kıdemli üyesi Ali Nihat Gökyiğit ödülünü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve DEİK Başkanı Nail Olpak’tan aldı. İlk DEİK Başkanı ve eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’a ödülünü ise Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve DEİK Başkanı Nail Olpak takdim etti.

Pekcan: “DEİK İş Dünyasının Lokomotifi”

DEİK 33. Olağan Genel Kurul ve Ustalara Saygı Ödül Töreni’nde açılış konuşmasını gerçekleştiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “DEİK 33. Olağan Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni’nde açılış konuşmasını gerçekleştiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK'in bir sivil toplum kuruluşu olmanın ötesinde, iş dünyasının lokomotifi haline geldiğine dikkati çekti. 95 kurucu kuruluşla beraber ve Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin 63’ünün, en büyük 44 uluslararası müteahhitlik şirketinin 33’ünün, en büyük 70 ihracatçı şirketten 23’ünün DEİK üyesi olmasının bunun bir işaret olduğunu ifade eden Pekcan, "DEİK’in yakaladığı ivmeyi devam ettirerek, başarı çıtasını çok daha yüksek seviyelere çıkaracağına inanıyorum. DEİK'in mevcut yapısı ve devlet kurumları ile olan yakın çalışma kültürü ile kamu-özel sektör ortaklığının dünyadaki en güzel örneklerinden birini sergiliyor” dedi.





Pekcan, "Bugün kendilerine 'Ustalara Saygı Ödüllerini' takdim ettiğimiz Sayın Ali Coşkun, Sayın Ali Nihat Gökyiğit’e özellikle teşekkür ediyorum. Ebediyete intikal etmiş olan Feyyaz Berker ve Ersin Faralyalı’yı da minnetle anıyorum. Yaptıkları önemli çalışmalar, ticaret dünyamız için her zaman yol açıcı olmuştur. Verdiğimiz ödülleri, DEİK’in, Türkiye'nin kalkınmasında ve ticari diplomasisinin gelişmesinde büyük emeği olan vizyoner iş insanlarımıza gösterdiği vefanın bir sembolü olarak görüyorum. 'Ustalara Saygı Ödül Töreni'nin her yıl düzenlenecek olmasını da isabetli buluyorum" diye konuştu.

Olpak: “Ustalık, zorluklara rağmen yaptığı işin üstesinden gelmektir”

DEİK Başkanı Nail Olpak ise yaptığı konuşmada, “Bir usta, tecrübesiyle etrafına güç verirken beslediği umutla güven verir. Konuşmasıyla zihin kapılarımızda ufuklar açılır. Düştüğümüzde elimizden tutar ve kaldırır. Süreci en etkili ve doğru şekilde yönetir, zorluklara rağmen yaptığı işin üstesinden gelir. Üstesinden gelebildiği için ustadır. Bugün, Genel Kurulumuz ve ustalarımızın ortaya koyduğu eser olan DEİK’imizin küresel yolculuğunda ilk imzaları atanları, DEİK’in alt yapısını oluşturan, çalışmalarıyla kurumumuza değer katan ustalarımızı onurlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ustalarımız bizim için bir değer. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Ustalara Saygı Ödüllerimiz geleneksel olarak devam edecek ve her yıl Ticari Diplomasinin ustalarını onurlandıracağız” dedi.



DEİK yeni dönemde 4 ana hedefle çalışmalarını sürdürecek

DEİK’in yeni çalışma dönemindeki hedeflerinden bahseden Olpak, “Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda, “etkin lobicilik” faaliyetleri yürüteceğiz. Bu noktada önceliğimiz ABD ve AB ülkeleri olacak. “Ticari Diplomasi” hedeflerimize ulaşmak için maddi ve manevi bütün enstrümanlarımızı, tüm gücümüzü sonuna kadar kullanacağız. Liderlerimizin belirlediği ticaret hedeflerimizi yakalamak ikinci önceliğimiz olacak. Nasıl ABD ile 100 milyar dolar, yüzde 50-50 dengeli ikili ticaret hedefimiz var ve bunun iş dünyası adına gereğini yapmak bize düşüyorsa, benzer şekilde 100 milyar dolar hedefimiz Rusya ile de var. ABD ile hedefimiz için sektörler bazında çalışarak hazırlıklarımızı yaptık. Liderlerimizin atacakları adımları bekliyoruz. Üçüncü hedefimiz ise, ticari diplomasiyi anlatmak için Anadolu’yu karış karış dolaşacağız. Kurucu Kuruluşlarımızın da desteğini alarak hedefimiz, daha fazla firmamızı yurt dışına açmak ve Ticari Diplomasi çalışmalarımızın içine katmak. Ayrıca, Diasporamızın geleceği ve ülkemizin menfaatleri için çalışmalarımıza hız vereceğiz. Bu da yeni dönemdeki dördüncü hedefimiz olacak” dedi.

DEİK Kurucu Başkanı ve Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun ile Ekovitrin Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu

ALİ COŞKUN: DEİK YENİDEN ÖZERK OLMALI

DEİK Genel Kurul’u kapsamında verilen "Ustalara Saygı Ödülleri" töreninde konuşan ve ödül alan DEİK Kurucu Başkanı, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, DEİK’in yeniden özerk olmasını teklif etti. "DEİK Kurucu Başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanı’na arz etmek sitediğim bir teklifi takdirlerinize sunuyorum" diyen Ali Coşkun dikkat çekici bir teklifte bulundu.

Coşkun şöyle söyledi: "Her ne kadar bakanlarımız büyük bir fedakarlıkla destek verszeler de, ki aramızda DEİK’in bir yasa değişikliğiyle bakanlığa bağlanmasından sonra hizmet veren arkadaşlarımız var. Aramızda yetişmiş olan bakanımız Ruhsar Pekcan hanımefendi arkadaşımıza teşekkür borçluyuz. Ancak bir gerçeği belirtmek istiyorum. Kürselleşen dünyada görünüm DEİK’in devletçi bir yapı olarak değerlendirmesidir. İş dünyamızın her iki taraf konsey üyelerinde de sıkıntı vermektedir. Bizzat tanıdığım yabancı iş adamları da şikayette bulunmuşlardır. Bu bakımdan yine önümüzdeki günlerde, bakanlarımızın desteği olacak, denetim olacak ama görünümün uluslararası alanda netlik kazanması bakımından yeniden hür teşebüsün yönetimine kavuşturulmasını takdirlerinize arz ediyorum."

DEİK’in Yeni Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

96 Kurucu Kuruluş ve Kurumsal Üyeye sahip DEİK’in 33’üncü Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde, 4 yıllık yeni dönemde görev yapacak 35 Yönetim Kurulu Üyesi ve 5 Denetim Kurulu Üyeleri seçildi. 4 ana Kurucu Kuruluşunu temsil eden Başkanların, daimi Başkan Yardımcıları olarak görev yaptığı DEİK Yönetim Kurulu’nun diğer üyelerini, kurucu kuruluş ve kurumsal üyeleri temsilen 9 üye, İş Konseyi Başkanlarından 11 üye, DEİK üyesi 10 üye ve Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte toplamda 35 asil Yönetim Kurulu Üyesi oluşturuyor.

DEİK’in Yeni Dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri Seçildi

146 İş Konseyi ile dünyanın dört bir yanında faaliyetlerini sürdüren DEİK’in yeni dönemde görev alan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin listesi aşağıda yer almaktadır.

DEİK YÖNETİM KURULU Adı Soyadı DEİK Unvanı Nail Olpak Yönetim Kurulu Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Gülle Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdurrahman Kaan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mithat Yenigün Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşem Sargın Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Nuhoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Baran Çelik Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay Yönetim Kurulu Üyesi Firuz B. Bağlıkaya Yönetim Kurulu Üyesi Mahsum Altunkaya Yönetim Kurulu Üyesi Şekib Avdagiç Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Leblebici Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Doğan Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kibar Yönetim Kurulu Üyesi Berna Gözbaşı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Özdemir Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Yalçındağ Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kolbaşı Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Gürsoy Yönetim Kurulu Üyesi Steven Young Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Kiler Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Bodur Okyay Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Cemal Kalyoncu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çalık Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nazif Zorlu Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyd Zapsu Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Özilhan Yönetim Kurulu Üyesi Başar Arıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Çilek Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Gazi Yiğitbaşı Yönetim Kurulu Üyesi Vahap Küçük Yönetim Kurulu Üyesi Osman Aksoy Yönetim Kurulu Üyesi

DEİK DENETİM KURULU