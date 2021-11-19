banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
‘İstanbul Senin’ projesi kimin eseri?
‘İstanbul Senin’ projesi kimin eseri?
Berat Albayrak Paris'te görüldü
Berat Albayrak Paris'te görüldü
Fenerbahçe'de Erol Bilecik'ten hakem açıklaması!
Fenerbahçe'de Erol Bilecik'ten hakem açıklaması!
Küçük Müslüme'den acı haber geldi...
Küçük Müslüme'den acı haber geldi...

DEİK Başkanı Nail Olpak: Yıl sonuna kadar Irak ile ikili ticaret hedefi 20 milyar dolar

Türkiye-Irak iş forumunda konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, ''Türkiye-Irak arasında 17 milyar dolar seviyesinde ticaret hacmi bulunuyor. Irak’ın ithalatında ülkemizin payı yüzde 20 seviyesinden yüzde 27’ye yükseldi. Son dönemde Irak’a ihracatımızda altın-mücevher, plastik ve mobilya sektörleri öne çıktı. Ancak sadece bu sektörlere değil, başta imalat sanayi olmak üzere diğer sektörlere de odaklanmamız gerekiyor’’ dedi.   

Ekonomi 19.11.2021, 18:05 19.11.2021, 18:10
DEİK Başkanı Nail Olpak: Yıl sonuna kadar Irak ile ikili ticaret hedefi 20 milyar dolar
  • Olpak: "Karşılıklı yatırım ve ticaretin gelişmesi için kolaylaştırılması gerekir"
  • "Başta imalat sanayi olmak üzere diğer sektörlere de odaklanmamız gerekiyor"
  • "Irak vizesi alma sürecinin kısaltılması önemli"


  İSTANBUL (İHA) -  Türkiye ile Irak arasında mevcut ekonomik ilişkileri geliştirme amacıyla düzenlenen Türkiye - Irak İş, Yatırım ve Müteahhitlik Forumu’nda iki ülke arasındaki ticaret konuşuldu. 
  Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, forum ile yatırım ve ticari iş birliklerine yenilerini ekleyerek, iş dünyasında yeni alanlar açmayı istediklerini söyledi. 


  Hedef yılsonuna kadar 20 milyar dolarlık ticaret hacmi 
  Olpak, ''Türkiye-Irak arasında 17 milyar dolar seviyesinde ticaret hacmi bulunuyor. Yıl sonuna kadar 20 milyar doları bulmasını hedefliyoruz. Irak’ın ithalatında ülkemizin payı yüzde 20 seviyesinden yüzde 27’ye yükseldi. Son dönemde Irak’a ihracatımızda altın-mücevher, plastik ve mobilya sektörleri öne çıktı. Ancak sadece bu sektörlere değil, başta imalat sanayi olmak üzere diğer sektörlere de odaklanmamız gerekiyor’’ dedi. 


  ''Karşılıklı yatırım ve ticaretin gelişmesi için kolaylaştırılması gerekir’’ 
  Türkiye ile Irak arasındaki ticari ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla önerilerini de paylaşan Olpak, ''Karşılıklı yatırım ve ticaretin artması için kolaylaştırılması gerekir. Bu noktada dört husus öne çıkıyor. Bir sorunla karşılaştığımızda veya bir konuda yardım almak istediğimizde o ülkede temsilcilerimizin, büyükelçilerimizin ve müşavirliğimizin olması gerekir. Zamanın değerinin gittikçe arttığı günümüzde ulaşımın kolay olması gerekir. Seyahat edebilmek için prosedürlerin, vizelerin kolaylığı ve yeterli miktarda finansmana erişimin kolay olması gerekir’’ diye konuştu. 


  ''Irak vizesi alma sürecinin kısaltılması önemli’’ 
  Olpak, ''Irak vizesi alma sürecinin kısaltılması önemli bir husus. Irak’ta iş yapan firmalarımızın elemanlarının çalışma vizesi süreçlerinin kolay ve düşük maliyetli olması, transit geçiş izni konusu önemli bir konu. Geniş ve her geçen gün genişleyen demiryolu bağlantısı bulunan Türkiye’nin ağına Irak’ın bağlantısının sağlanması da önemli. Gıda, tarım, makine ve ekipman, savunma, lojistik, finans ve bankacılık, mobilya, enerji, sağlık ve medikal alan, tekstil, enerji sektörlerinde daha fazla iş birliği için, daha kolaylaştırıcı adımların atılması gerekir’’ sözlerini ifade etti. 


  Ticaretin gelişimi açısından yapılması gerekenlerin yanında Irak tarafından taleplerini de ifade eden Olpak, ''Türk müteahhit ve müşavirlik firmalarımızın Irak’ın altyapı, hastane, okul, kamu binaları vb projelerinde daha fazla yer almaları için, rekabet şartları içinde pozitif ayrımcılık talebimiz, Yerli sanayi hamlesiyle fabrika ve tesis kurma konusunda ciddi hedefleri olan Irak’ta Türk firmalarımızın sahip olduğu know-how’ı, uygulamalı olarak paylaşmaları. Finansmana daha kolay ve yeterli ulaşım önemli başlıklarımız. Bilgi ve networkun özellikle günümüz dünyasında ne kadar önemli olduğu malum. Tüm dünyaya yayılmış 148 iş konseyimize ait tüm networkumüzü, dostlarımızla birlikte kullanmaya her zaman hazırız. Kadim dostlarımız Irak’ın iş dünyası ile karşılıklı ticaret ve yatırımlarımızı güçlendirmek için biz de, daha iyiyi ve olabildiği ölçüde kusursuzu hedefliyoruz’’ açıklamalarında bulundu. 
 

(İHA/ Murat Ergin - Uğur Çetin)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6