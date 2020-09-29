Değişen küresel ekonomik görünümün Programa yansıması önemli

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nı değerlendiren Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, pandeminin etkilerinin programa yansımasının ve buna bağlı alternatif senaryoların hazırlanmasının olumlu olduğunu kaydetti. Sargın, “Pandemi dönemini gerçekçi beklentilerle yöneterek, bu dönemin getirdiği küresel tedarik zinciri fırsatlarına odaklanmak ve ekonominin tekrar canlandığı döneme hazırlık yapmak Türkiye için en doğru strateji. İçinden geçtiğimiz zorlu sürece rağmen Türkiye’nin potansiyeline inanıyoruz.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın ‘Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi’ teması ile açıkladığı 3 yıllık Yeni Ekonomi Programı yorumlayan Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, tüm dünya ekonomilerini derinden etkileyen pandemi nedeniyle daralan talebi yönetmek üzere alternatif senaryoların çalışılmasını olumlu bulduklarını ifade etti.



‘Yeniden şekillenen küresel tedarik zinciri alanı Türkiye için fırsatlar barındıyor’

Covid-19’un çok yıllı büyüme tahminleri üzerindeki olumsuz etkisine de değinen Sargın, “Küresel iş dünyasını temsil eden üye profilimizle, pandeminin Türkiye ve dünya ekonomisine etkilerini yakından izliyor ve derinden hissediyoruz. Tüm dünyayı etkileyen bu gelişmeleri gerçekçi beklentilerle yöneterek küresel tedarik zincirinden Türkiye’nin alabileceği payı artırmaya odaklanılmasını ve pandemi sonrası dönemde de Türkiye’yi rekabetçi kılacak hazırlıkların yapılmasını önemsiyoruz. Bu bağlamda, Türkiye’nin uluslararası yatırımlardaki rekabet gücünü artıracak yatırım ortamında öngörülebilirliği sağlamaya yönelik her türlü politika ve strateji çalışmasına YASED olarak katkı vermeye devam edeceğiz. Tüm zorluklara karşın her zaman olduğu gibi Türkiye’nin potansiyeline inanıyoruz.” dedi.

Türkiye’nin küresel tedarik zincirinden aldığı payın artırılması konusunun YASED’in ana çalışma alanlarından biri olduğunu belirten Sargın, şöyle devam etti: “İçinden geçtiğimiz dönemde yeniden şekillenmesi beklenen küresel tedarik zinciri alanının Türkiye için fırsatlar barındırdığını düşünüyoruz. Bu itibarla, Bakanımız Sayın Albayrak’ın küresel tedarik zincirindeki fırsatlara işaret etmesini olumlu değerlendiriyoruz.”