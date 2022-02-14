"Değerli konut vergisi beyannamesinde son haftaya girildi"

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "2022 yılına ilişkin değerli konut vergisinin beyanı için son gün 21 Şubat Pazartesi iken, ilk taksit ödemelerinin de 28 Şubat’ta yapılması gerekiyor" dedi.

2022 yılına ilişkin değerli konut vergisinin beyanı için son günün 21 Şubat Pazartesi olduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, ilk taksit ödemelerinin de 28 Şubat’ta yapılması gerektiğini söyledi. Geçen yıl ilk kez ödenen değerli konut vergisi hakkında açıklamalarda bulunan Özelmacıklı, “Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan 2021 yılı için bina vergi değeri 6 milyon 173 bin TL’nin üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir. Bu konutlar için 21 Şubat 2022 Pazartesi günü sonuna kadar beyanda bulunulmalı ve tahakkuk eden verginin ilk taksiti 28 Şubat’a, ikinci taksiti ise 31 Ağustos’a kadar eşit taksitte ödenmelidir” dedi.

Özelmacıklı, “Mükellefler, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alacakları bina vergi değerini gösteren belgeyi beyannamelerine eklemek suretiyle, bu ayın 21. günü sonuna kadar vergi dairesine beyannamelerini verebilir. Beyannamenin verileceği vergi dairesi, taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesidir. Değerli konut vergisini mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler öder” diye konuştu.

2022 Yılı değerli konut vergisi matrahı

2022 yılında uygulanacak değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazın matrahı hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, “Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 6 milyon 173 bin TL ile 9 milyon 260 bin TL arasında olanlar, 6 milyon 173 bin TL’yi aşan kısmı için binde 3, 12 milyon 347 bin TL’ye kadar olanlar, 9 milyon 260 bin TL’si için 9 bin 261 TL, fazlası için binde 6 ve 12 milyon 347 bin TL’den fazla olanlar 12 milyon 347 bin TL’si için 27 bin 783 TL, fazlası için binde 10 oranında vergilendirilir” dedi.

"Kimler muafiyet kapsamında yer alıyor"

Vergiden muaf olanlar hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, “Tapuda mesken olarak gözüken lakin fiilen işyeri olarak kullanılan taşınmazlar başta olmak üzere, esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar, Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar vergiden muaf. Ayrıca birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı için de değerli konut vergisi muafiyeti uygulanıyor” ifadelerini kullandı.