DeFacto’ya Best of Sales Awards’ten Ödül

Satış alanındaki proje, uygulama ve yaklaşımlarda üstün performansların ödüllendirildiği Best of Sales Awards’da DeFacto, ‘Satışta Teknoloji ve İnovasyon Uygulaması’ kategorisinde Birincilik Ödülü’nün sahibi oldu.

Sales Network tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Best of Sales Awards’da DeFacto, ‘Retail Master ile Hibrit Mağaza Projesi’ ile Satışta Teknoloji ve İnovasyon Uygulaması kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Verilen bilgiye göre, müşteri deneyimine ve ihtiyaçlarına önem veren bir marka olarak DeFacto, 2020 yılında pandemi öncesinde uygulamaya aldığı dijitalleşme stratejisi kapsamında ‘Retail Master ile Hibrit Mağaza Projesi’ni hayata geçirdi. Proje kapsamında reyonlardaki ürün stokunu azaltarak, ürünün devamının depoda adresli bir biçimde tutulmasını sağladı. İhtiyaç halinde personel aplikasyon aracılığı ile ürünü hızlıca tedarik etti.