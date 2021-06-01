DeFacto’nun mağaza atağı devam ediyor

Hazır giyimin tanınan markalarından DeFacto, İstanbul ve Antalya’da iki yeni mağaza daha açığını duyurdu.

DeFacto, İstanbul’un ve Antalya’nın popüler AVM’leri arasında yer alan Marmara Forum ve Time Center’da iki yeni mağaza açtı. “Yenilen, Eğlen, Devam Et” sloganıyla ile değişim sürecini başlatan marka, Umman, Bulgaristan, Rusya, Gürcistan, Arnavutluk, Malezya, Ukrayna ve Romanya’yı kapsayan 31 ülkede 500’den fazla mağazasıyla faaliyet gösteriyor.

Türkiye’nin global moda markası olarak çalışmalarına devam eden DeFacto’nun, 100’den fazla ülkede satış gerçekleştirdiği belirtilirken, 2021 yılı sonuna kadar yurtiçinde ve yurtdışında mağaza sayısını arttırmayı hedeflediği açıklandı.