banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Ebru Şancı:
Ebru Şancı: "Biz de ayrı yaşıyoruz, evde erkek çekilmiyor"
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi
Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi

DeFacto’da üst düzey atama

DeFacto’nun üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleştirildi. İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üst Düzey Yönetici olarak Yeşim Çokeker atandı.

Ekonomi 16.04.2021, 13:52
3
DeFacto’da üst düzey atama

DeFacto’nun üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleştirildi. İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üst Düzey Yönetici olarak Yeşim Çokeker atandı.

Ulaşılabilir modada dünya markası olma yolunda ilerleyen DeFacto’nun üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleştirildi. İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üst Düzey Yönetici olarak Yeşim Çokeker atandı. Mart 2021 tarihi itibarıyla yeni görevine başlayan Çokeker, şirketin tüm İnsan Kaynakları fonksiyonlarını yönetecek.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
14°
parçalı az bulutlu