DeFacto Kristal Elma 2021’den dört ödülle döndü

Türkiye’nin en başarılı reklamlarını ödüllendiren Kristal Elma’da DeFacto dört ödüle layık görüldü. Markanın sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında hayata geçirdiği ve tüketiciden beğeni toplayan ‘Doğa Kalp Ben’ kampanyası ve bu kapsamda çekilen reklam filmleri markaya dört ödül getirdi.

Global moda markası DeFacto, en önemli gündem maddesi olan sürdürülebilirlik için geliştirdiği projeleri, bu çalışmaları topluma aktarış biçimi, pazarlama ve iletişim stratejisiyle sürdürülebilir yaşamı destekliyor. Hem doğaya katkı sunan hem de toplumda farkındalık oluşturan projelerle Kristal Elma’da yarışan DeFacto, ‘Doğa Kalp Ben’ kampanyası, “Ben Bi Başkalaştım” kampanyası ve ‘Okula Dönüş’ ve ‘Şehre Dönüş’ reklam filmleriyle dört dalda Kristal ödülün sahibi oldu.

4129Grey imzalı Şehre Dönüş kampanyası Moda ve Aksesuar, Okula Dönüş kampanyası Toplumsal Sorumluluk, Doğa Kalp Ben kampanyası Perakende, Moda, E-Ticaret kategorilerinde ödüle layık görülürken, Norr Film imzalı ’’Ben Bi Başkalaştım’’ kampanyası ise Yapım / Yönetim - En İyi Reklam Filmi Yönetmeni kategorisinde Kristal Elma almaya hak kazandı.