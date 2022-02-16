DeFacto CEO’su İhsan Ateş: “Su ve karbon ayak izimizi azaltıyoruz”

Artan üretim ve mağaza sayısına rağmen kaynak kullanımını azaltan DeFacto, kaydettiği ilerlemeyi kamuoyuyla paylaşıyor. 2020 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladıklarının bilgisini veren CEO İhsan Ateş, “Su ve karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Son 5 yılda enerji tüketiminde yüzde 37 azalma sağladık. Geçen yıl devreye aldığımız projelerle su ayak izimizi 1 yılda yüzde 26 oranında küçültmeyi başardık” dedi.

DeFacto, 4. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Pandeminin damga vurduğu 2020 yılında e-ticaret hacminde artış kaydeden şirket, dijitalleşme süreçlerinin ivme kazanmasıyla sürdürülebilirliğe sağladığı katkıyı da artırdı.

Sürdürülebilir koleksiyonlar, geri dönüşüm faaliyetleri, su ve enerji yoğunluğunun azaltılması gibi hedefleri kapsamında geleceğe değer yaratmaya odaklandıklarını belirten DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Mağazacılık tutkumuzun rehberliğinde büyürken, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözetmeye devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik alanına sağladığımız katkıyı dijitalleşme, fırsat eşitliği ve çevresel projelerimizle artıracağız” dedi.

Sürdürülebilirliğin DeFacto’nun kuruluş felsefesinde yer alan bir kavram olduğuna dikkat çeken DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Son dönemlerde yaşadığımız zorluklar, doğal afetler ve tüm dünyayı etkilemeye devam eden pandemi, sürdürülebilirlik kavramının ne denli önem taşıdığını her kesime kanıtladı. Biz şirket olarak bu kavramı DNA’mızda yer alan, kurum kültürümüz olan yol göstericimiz olarak yaşıyoruz. Yatırımlarımız, üretimimiz, insan kaynağımız, sosyal sorumluluk projelerimiz, ekosisteme saygılı duruşumuzla büyüyoruz. Sektörümüzde BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan ilk 2 şirketten biriyiz. Dördüncü sürdürülebilirlik raporumuzu yayınlayarak bu alanda da öncü konumumuzu koruyoruz” dedi.

Pandemiyle birlikte 2020 yılında tüm dünyada artan dijitalleşme süreçlerinin sürdürülebilirliğe olumlu etki yarattığına dikkat çeken CEO Ateş, “Dijital dönüşüm hem iş süreçlerinin iyileştirilmesi hem de teknolojinin insan hayatı ve dünyanın geleceği için bir araç olması açısından fırsat yaratıyor. Özellikle zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan dijital uygulamalar, tedarik zincirinin dijitalleşmesi ve ihtiyaç duyduğumuz teknolojiyi kendi bünyemizde DeFacto Teknoloji şirketimizde üretmemiz sayesinde dijital dönüşümümüzü ve çevik yapımızı güçlendirdik. Bu dönüşümü tamamlamaya çok yakınız” ifadelerini kullandı.

“Odak noktamız çevresel sürdürülebilirlik”

2020 yılında da çevresel sürdürülebilirliğin, temel sürdürülebilirlik perspektiflerinden biri olduğunu belirten CEO Ateş, “Mağaza sayımızdaki artışa rağmen, gerçekleştirdiğimiz verimlilik çalışmalarıyla, mağaza enerji yoğunluğumuzu azaltmayı başardık. Elektrik kaynak tüketiminde son 5 yılda yüzde 37 azalma sağladık. Fiziksel laboratuvarımızda geri dönüştürülmüş tekstil atığı miktarı toplamını 10 buçuk ton ve çevreye zararsız atık suyu miktarını da toplam 42 ton olarak gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu.

Küresel su kaynaklarının sürdürülebilir olması için su kullanımını azaltma hedeflerini aktaran CEO Ateş, “Sektörümüz açısından su kullanımı kritik öneme sahip. 2019’da 1 milyon 220 bin adet sürdürülebilir ürün için 9 bin 700 ton su tasarrufu sağlamıştık. Devam eden yılda hedef yükselttik ve su tasarrufunda son bir yılda yüzde 26 ek tasarruf sağladık” ifadelerini kullandı.

“Toplumsal cinsiyet eşitliği pusulamız”

DeFacto’nun istihdam kapasitesi 15 bini aşkın kişiden oluşuyor. Şirketin 2020 yılı kadın çalışan oranı, DeFacto Türkiye’de yüzde 57, yurtdışı operasyonlarında ise yüzde 54 seviyesinde. Yurtiçi ve yurtdışında görev yapan orta ve üst yönetim kademesindeki kadın yönetici oranı ise 2020’de yedi puanlık bir artışla yüzde 33’e yükseldi.

DeFacto’nun cinsiyet nötr bir işletme olduğunu ifade eden Ateş “Şirketimizde hiçbir ayrımcılığa müsamaha yoktur. Kadınların iş hayatındaki varlığını güçlendirme amacımız doğrultusunda, kadın çalışanlarımıza pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği pusulamız. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri imzacısıyız ve hem istihdam politikamız ve insan kaynakları uygulamamız hem de iletişim dilimiz, kampanya ve projelerimizle bu alanda farkındalık yaratarak topluma katkı sunuyoruz” dedi.