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DeFacto Akıllı Sevkiyat Projesiyle CIO Ödülü’ne layık görüldü

DeFacto, teknoloji liderlerinin şirketleri içinde gerçekleştirdiği, başarılı dijital dönüşüm projelerinin onurlandırıldığı 12’nci CIO Ödülleri’nde Akıllı Sevkiyat projesiyle ödüllendirildi.

Ekonomi 02.04.2021, 14:23
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DeFacto Akıllı Sevkiyat Projesiyle CIO Ödülü’ne layık görüldü

DeFacto, teknoloji liderlerinin şirketleri içinde gerçekleştirdiği, başarılı dijital dönüşüm projelerinin onurlandırıldığı 12’nci CIO Ödülleri’nde Akıllı Sevkiyat projesiyle ödüllendirildi.

DeFacto tarafından hayata geçirilen Akıllı Sevkiyat projesi teknolojik yatırımlar arasında önemli bir örnek olarak dikkat çekti. DeFacto, 12’nci CIO Ödülleri’nde ‘Akıllı Sevkiyat Sistemi’yle sektöre yaptığı katkısıyla ödüle layık görüldü. Verilen bilgiye göre, mağazaların özellikle sezon geçişlerindeki stoklarını, kapasite ve doluluklarını optimum seviyede yönetebilmek adına karar destek sistemleri ile güçlendiren Akıllı Sevkiyat, otomatik sevkiyatların oluşması ve onaylanmasını sağlayan bir yapay zekâ ürünü. Projeyle şirketi daha kârlı ve hızlı bir yapıya dönüştüren Akıllı Sevkiyat Sistemi, aynı zamanda yeni iş fırsatları da oluşturarak sektörde yeni bir kapı aralıyor. Covid-19 salgını sebebiyle online olarak 30 Mart tarihinde düzenlenen etkinlikte DeFacto CIO’su Cengiz Gürer ödülü şirketi adına kabul etti.

DeFacto, Akıllı Sevkiyat Sistemi ile perakende ve hazır giyim sektörünün dijitalleşmesine öncülük eden şirketlerden bir tanesi. Şirketin, Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirerek moda alanında bu projeyi hayata geçirdiği açıklandı.
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