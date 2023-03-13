Dedelerinden öğrendikleri işten ekmeklerini kazanıyorlar

Hakkari’nin Derecik ilçesinde yaşayan vatandaşlar, yıllardır dedelerinden öğrendikleri el sanatları ile ekmeklerini kazanıyor.

Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı Ortaklar köyünde yaşayan vatandaşlar, yıllardır dedelerinin izinden giderek ekmeğini kazanıyor. Yıllardır dedelerinden gördüğü işi yaparak meslek haline getiren köylüler, siparişlere yetişmiyor. Dağlardan getirdikleri yöreye ait kevut ve kıner ağaçlardan baston, tahta kaşık, beşik ve farklı çeşitlerde hayvan figürü süs eşyaları yaparak satışa sunuyor.

Ortaklar köyünde yaşayan Nihat Gör ve ekibi, dağlardan getirdikleri ağaçlardan hayvan figürlü özel eşyalar yaparak evin geçimini sağlıyor. Ortaklar köyünde ikamet ettiğini ifade eden Nihat Gür, "Yılardır babamdan gördüğüm bu işi kendime meslek edinerek evimi geçindiriyorum. Dağlara gidip yöreye ait özel kıner ve kevut ağaçları toplayarak eve getiriyorum. Özellikle kıner ve kevut ağacını tercih ediyoruz. Kıner ağacın özelliği güzel kokusu, yumuşak ve dayanıklı olması tercihimizdir. Kişiye özel isteğe bağlı siparişleri alıp bir iki günde bitiriyorum. Baston yapımında kıner ağacını kullanıyorum. Çünkü sağlam olması ve güzel kokması insana ayrı huzur veriyor" dedi.