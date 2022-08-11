Dayanışma kampanyasında 400 ton karpuz vatandaşa ulaştı

Samsun’un Atakum ilçesinde belediye ve taraftar iş birliği ile başlatılan “Karpuz tarlada kalmasın” kampanyasında 400 ton karpuz vatandaşa ulaştı.

Atakum Belediyesi ile Samsunspor taraftar gruplarınca Bafra’daki karpuz üreticisine destek olmak amacıyla 10 gün önce “Karpuz tarlada kalmasın” sloganıyla kampanya başlatıldı. Kampanya çerçevesinde kilosu 1 liradan üreticiden alınan karpuzlar, yine 1 liraya vatandaşa sunuldu. Atakum Kent Meydanı, Ömürevleri ve Yenimahalle’de kurulan tezgahlarda kilosu 1 liradan yerini alan karpuzlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 10 günde 400 ton karpuz vatandaşa ulaştı. Sık sık karpuz tezgahlarını ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, üreticilerle ve Atakumlularla bir araya gelerek kampanyayı yakından takip ediyor.

“Diğer ürünler de tezgahta yerini alacak”

Kampanyanın Türkiye’de örneği olmadığını ve tümüyle gönüllülük esasına dayalı olarak 10 gündür devam ettiğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Bu kampanya ile piyasayı dengelemeyi amaçladık. Üreticinin ürününü değerince satmasını, tüketicinin de daha uygun fiyattan, sağlıklı karpuz yiyebilmesini istedik. Karpuz olgunlaşıp kökünden koparıldıktan 8-10 gün sonra yenemiyor, çöpe atılıyor. O yüzden bu süreçte tüketiciye ulaşması, üzerinde hassasiyetle durulması lazım. Biz bu görevi üstlendik. Başladıktan 3 gün sonra fiyatlar dengelenmeye başladı. 4 lira 50 kuruştan, 1 lira 80 kuruşa kadar düştü. Biz 1 liraya alıyoruz ve 1 liraya satıyoruz. Bu fiyatlar dengelenip makul kar oranlarına ininceye kadar devam edeceğiz. Sadece karpuzda değil diğer ürünlerde de yapacağız. Samsunlular, Atakumlular buna alıştı. Atakum Belediyesi bunu yapabilir. Diğer ilçe belediyeleri de buna benzer uygulamalar yapmak istiyorlar. Burası Türkiye’nin tümünü besleyebilecek kapasiteye sahip Çarşamba ve Bafra Ovalarının olduğu bir kent. Samsun’daki büyük marketlerin hasat döneminde Adana’dan, Konya’dan ürün getirmemeleri gerekiyor. Buna ilişkin çalışmalar yapacağız. Kendileriyle tek tek görüşeceğim. Olabiliyorsa bir protokol imzalayacağız. Bir iş birliği olmayacaksa biz Atakum Belediyesi olarak fiyat dengeleme, pazar oluşturma görevimizi yerine getireceğiz. Biz bu çalışmayla üreticiyi koruduk, emeğinin karşılığını aldı; tüketici uygun fiyattan karpuz yedi ve fiyat dengelendi. Bir hamleyle birçok amacımıza ulaştık” diye konuştu.

“Karpuzlar 40 bin aileye ulaştı”

Başkan Deveci, kampanyanın çok geniş kesimlerde yankı bulduğunu söyleyerek, “Viyana’daki Çarşambalılar duymuşlar. Onlar da arayıp ‘Çarşamba’nın ürünlerinde de aynı şeyi yapacak mısın?’ diye soruyorlar. Yapacağız. Bu iki ovanın ürünlerinin değerince piyasaya ulaşması için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Bu kampanya ile yaklaşık 400 ton karpuz satıldı. Her kişinin 10 kiloluk karpuz aldığını düşünürsek bu karpuzlar 40 bin aileye ulaştı. 40 bin aile dün 4 lira 50 kuruştan aldığı karpuzu şimdi 1 liraya alabiliyor. Özellikle tarımla ilgili olan yazarlar, üreticiler olumlu tepkiler verdi. Üstelik geleceğe yönelik öneriler de almaya başladım. Önümüzdeki süreçte hem tüketimdeki hem de üretimdeki paydaşları bir araya getirip pazarda fiyat dengesini oluşturacak buna benzer girişimlerde bulunacağız” ifadelerini kullandı.

Vatandaş memnun

Atakum Kent Meydanı’ndaki tezgahtan karpuz almaya gelen yurttaşlardan Celal Amasyalı uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, “Karpuz her tarafta 3 lira 4 liraydı. Vatandaş yesin şimdi 1 liraya. Şimdi başkanımızla da görüştük, memnun olduğumuzu söyledik. İki günde bir geliyorum, evde karpuz bittikçe alıyorum. Biz bu mevsimde karpuz almaya alıştık ama millet çeyrek karpuz alıyordu. Şu durumda bu fiyat çok iyi. Aldığım karpuzlar da çok iyi. Bıçağa karşı geliyor, öyle karpuzlar” dedi.

Bir başka vatandaş İbrahim Doğan ise kampanyanın çok güzel olduğunu söyleyerek, “Çiftçinin malının dışarıda kalmasındansa vatandaşın yemesi daha iyi. Belediyemizin yaptığı çok güzel bir hizmet. Daha önce de buradan karpuz aldım. Hepsi de çok güzeldi” açıklamasında bulundu.