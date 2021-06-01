Damaklarda iz bırakan fasulyenin hasadına başlandı

Bursa’nın meşhur "nazende" fasulyesi toplanmaya başlandı. Damaklarda farklı tat bırakan nazende fasulyesi tarlada kilosu 15 liradan satılıyor.

İznik ilçesinde yetişen ve lezzetiyle ünü şehir sınırlarını aşan nazende fasulyesinin hasadı başladı. Boyalıca köyünde çiftçiler fasulye hasadına başladı. Görünümü ve albenisiyle rağbet gören fasulye lezzetiyle de yiyenlerin damağında unutulmaz bir tat bırakıyor. Lezzetiyle ön plana çıkan fasulyenin talibi çok olunca, tarlada fiyatları da oldukça yüksek oluyor. Mart ayında tarlaya ekilen fasulye mayıs ayının sonlarında toplanmaya başlıyor. İlk gün 15 liradan açılan fasulye piyasasının bir günde 10 liraya düşmesi üreticileri üzdü.