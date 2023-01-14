Dalga enerjisi santralinin yeri belli oldu: Fatsa’da kurulacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 77 megavatlık dalga enerjisi santralinin Ordu’nun Fatsa ilçesine kurulacağını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Fatsa Belediyesi’nin Ocak ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimine katıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. 2023 ile Türkiye’nin birinci yüzyılının geride kaldığını, ikinci bir yüzyılın başladığını ifade eden Başkan Mehmet Hilmi Güler, “Dolayısıyla Ordu ve Fatsa ilçemizle bu yeni yüzyıla birlikte yürüyoruz. Bu 4 yılın 2 yılı büyük ölçüde pandemi ile geçti. Tabii ki, dünyadaki savaşlar, bölgedeki gerilimler vesaire ilginç bir dönemdeyiz ama usta kaptan fırtınalı denizde belli olur. Dolayısıyla biz bu kıymetli meclisimiz ile birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Fatsa’yı biz çok nitelikli bir ilçemiz olarak görüyoruz. Onun için Fatsa’ya hep ayrı bir değer vererek, önem vererek bakıyoruz. Fatsa’nın kronik ve eski sorunları vardı. Yani yoldu, suydu, sellerdi, köprülerin yıkıldığını biliyorum. Tabii, bu biraz mazide kaldı şimdi. Ondan sonra yapılan çalışmalarla belli bir noktaya geldi. Geldiğimizde de Fatsa’nın en büyük sorunu içme suyuydu. Hem altyapıyı OSKİ ile düzeltmeye çalıştık. En büyük kuruluşumuz OSKİ’yi Fatsa’ya taşıdık. Bir santral büyüklüğünde 15 tane jeneratör santral kurmuş gibi olduk” dedi.

Kış mevsimi için hazırlıklı olduklarını bildiren Güler, “Bu kışı inşallah ‘huzur içinde geçiririz’ diye düşünüyoruz. Bununla ilgili 215 tane iş makinemiz var. En son 7 tane daha aldık. Bunlar önemli avantajlar” diye konuştu.

Dalga enerjisi Fatsa’da

Ordu’nun Topçam Barajı’yla, yapılan HES’lerle şanslı bir il olduğunu vurgulayan Başkan Güler, “Çöpten elektrik üretiyoruz ve şimdi dalga enerjisine başlıyoruz. Fatsa’da siftah yapacağız İnşallah. Ordumuzun dalgasını inşallah enerji üretmekte kullanacağız ve başlayacağız. Topçam Barajı’nın 61 megavat olduğunu düşünürsek, dalga enerjisi ile 77 megavatlık bir potansiyelimiz var. Hepsini beraber toplarsanız, biz neredeyse yani şöyle böyle bir yarım Keban Barajı’na yakın bize bir imkanı baya verecek. Enerji konusunda rüzgarı da katıyoruz işin içine. Bu potansiyeliyle Ordu iyi bir durumda” ifadelerini kullandı.

Fatsa’nın konumu

Ukrayna-Rusya savaşının Fatsa’yı yakından ilgilendirdiğini Hilmi Güler, “Bu savaş inşallah bitecek. Bitince tabi, oranın kalkınması için Fatsa’nın bir liman kenti olarak alacağı pozisyon çok önemli. Burası nasıl bir lojistik üssü olabilir? Gıdasında, taşımasında, çimentosuydu demiriydi bunun için Fatsa limanının ele alınması lazım. Dolayısıyla bu savaş bitince, Fatsa burada nasıl bir rol oynayabilir? Bir enerji krizi, bir gıda krizi, bir su krizinde Fatsa’nın gelecek yüzyılda alması gereken pozisyonları düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“ORTER’le fındığa el attık”

“Fındık hayatımızın bir gerçeği” diyen ifade eden Hilmi Güler şöyle devam etti:

“Biz fındığa ağırlık veriyoruz. 200 yıldır fındık toplanıyor. Yıllardır fındıkta tek yenilik patoz. Şimdi yeni makineler alıyoruz. Fındık kabuğundan karbon yapıyoruz. Çikolata yapıyoruz. Fındık katma değeri yüksek bir ürün. Fındığı fındık olarak satarsan 2 milyar dolar, çikolataya çevirirsen 8 milyar dolar. Şimdi dünyanın en fazla fındık üreten ülkesi Türkiye. Türkiye’nin en fazla fındık üreteni Ordu, Ordu’da en fazla fındık üreteni ise ORTER şirketimiz. 480 dönüm yerimiz var. ORTER ile fındığa el attık.”

“Yeni beton santrali ile yolumuzu biz yapacağız”

Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak beton santrali kurduklarını söyleyen Güler, “Şimdi yeni beton santrali kuruyoruz. Beton santrali ile yolumuzu biz yapacağız. Bununla 30 milyon liralık bir yatırım yaptık. Bir hesap yaptık. 7 metre genişliğindeki bir yolu biz 10 saatte, 1 kilometre yolu bir günde bitirebileceğiz. Yani bizim belediyecilik anlayışımızda mazerete, bahaneye, şikayete yer yok, kendi işimizi daha ucuz yapacağız. Şu anda tüm zamanların rekorunu kırdık. Biz şu anda 324 yerde şantiyemiz var. Ordu’nun 19 ilçesinde 324 yerde ekiplerimiz çalışıyor. Şu ana kadar biz ne söz verdiysek bunu çok şükür yerine getirdik” açıklamasında bulundu.

“Fatsa Bolaman’da tekne üretimi yapıyoruz”

Fatsa’nın modern organize sanayisiyle Ordu’nun sanayi merkezi durumunda olduğunu belirten Güler, şunları söyledi:

“Biz şimdi OSB’yi daha iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Biz bunu nasıl büyütebiliriz diye bazı sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz. Bir yandan limanı var, bir yanda Ukrayna-Rusya savaşı var. Ukrayna, Rusya Gürcistan sınırımız var. Bizim artık komşumuz Samsun, Ünye değil. Dolayısıyla bu anlayışı vizyon olarak daha genişletmiş oluyoruz. Bunun için ben burada bunlara ağırlık verelim diye düşünüyorum. Denizin kullanılması çok önemli. Şimdi bakıyorsunuz en güzel sahil bizde. 110 kilometre sahilimiz var. Doğru dürüst denizde teknemiz yok. Tekne üretelim dedik. Fatsa’da ve Bolaman’da tekne üretimini yapıyoruz. Şimdi fındığımızı Ro-Ro gemisi ile istediğimiz yere götürüyoruz.”

Fatsa Bolaman Vadisi Projesi

Bolaman Vadisi Projesi’nden de söz eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler şu bilgileri verdi: “Bolaman Vadisi Projesi’nden 60 milyon dolar, yaklaşık 20 ile çarparsak 1,2 katrilyon TL yapar. 1,2 katrilyonun merkezi Fatsa olacak. Bu müthiş bir şey. Biz zaten Büyükşehir olarak şu ana kadar Fatsa’ya 280 milyon liralık yatırım yapmışız, 19 ilçeye 2,3 milyar lira yatırım yapmışız. Bunun 280 milyon TL’si Fatsa’nın. Bugünkü rakamla hesabı yaklaşık 1 katrilyon. Dolayısıyla böyle bakınca bir de bu Bolaman Vadisi Projesi ve diğer projelerden oluşuyor. Bundan sonra son yıl yapacaklarımız da geldiğimiz zaman müthiş bir avantaj sağlar.”

Fatsa Fener Adası

Fener Ada’da güzel bir çalışma yaptıklarını söyleyen Başkan Hilmi Güler, “Adanın doğallığını bozmadık. İnsanlar gitsinler gelsinler. Ahşap malzemelerden güzel bir eser ortaya çıkıyor. Onun dışında dalga enerjisi başlıyor. Cıngırt Kalesi var. Bolaman sahili yaptık, Yalıköy sahili yapıyoruz bitmek üzere. Burada bizim esas yapmak istediğimiz yeni bir kavram olarak yeşil ekonomi. Biz başından beri, ben geldiğimden beri uyguladığım şey tarım ağırlıklı, gıda güvenliği ağırlıklı, kendi kendine yeten bir şehir. Fatsa Ziraat Odası’nın çok güzel çalışmaları var. Gelin bir karar alalım Fatsa’ya içme suyu tesisi kuralım. Madem ki dünyada en fazla fındığı biz üretiyoruz. Fındığın fiyatını biz kontrol etmeliyiz. Hep beraber mücadelemizi yaptık. Fındık 60 liraya çıktı. Aslında daha da çıkabilir. İtalya’da 120 lira. Biz buna ağırlık versek zengin olur Ordumuz. Yani üreten biziz. Üreten adam fiyatı düşük olması ister mi? Şu anda TMO belki de, tarihinde fındık konusunda kar edecek. 52 den aldığı fındığını 60’a satacaklar. Bu iyi bir şey değil mi? Fındıkta da şimdi Fatsa’nın gücünü bir araya getirelim” diye konuştu.

“Fatsa bir turizm şehri olma noktasında hızlı adımlarla ilerliyor”

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise 4 yılda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler önderliğinde şehirde büyük değişiklikler olduğunu belirterek, “Fatsa’da 20 milyar dolarlık harcamış olduğumuz kaynakla birlikte Fatsa’nın yeni meydanına kavuşmuş olduk. Karadeniz’in en büyük hayvan pazarı 15 milyon liralık bir yatırımla şuanda faaliyette. Fatsamızın kronikleşmiş en büyük sorunu olan Ata Caddemizdeki pazarı kaldırarak modern kapalı pazar yerine kavuştuk. Bugün Fatsamız hem bir kapalı pazar yerine kavuşmuş oldu, hem de bir kent pazarı kültürüne kavuşmuş oldu hem de Fatsa’nın en geniş bulvarına sahip olan Ata Caddesi gibi bir caddemiz gün yüzüne çıkmış oldu. Toplam maliyeti Ordu Büyükşehir Belediyemiz, Fatsa Belediyemiz ve Devlet Su İşleri ile birlikte bugünkü maliyeti 75 milyon lira. Bolaman 10 milyon liralık bir yatırımla güzel bir sahile kavuştu. Ayazlı Mahallemizdeki vahşi çöp alanının kaldırılmasıyla bugün Fatsa’da tek bir çöp kokusu yok. OSKİ Genel Müdürlüğü’nün Fatsamıza gelmesi bizim için büyük avantaj. Şehrimizde kurulan beton santrali ve konkasör tesisi ve altyapıya yapacak olduğumuz yatırımlarda sağlayacağı tasarrufla birlikte şehrimizin altyapıdaki şikayetini azaltacağı gibi şehrin gelişmesinde de büyük katkılar sunacaktır. Uzun yıllardır Fatsa Belediyemizle ortak protokol kapsamında çalıştırmış olduğumuz asfalt plentimizi bu alanın içerisine taşıyacağız inşallah. Çok komplike bir tesis olacak. Sadece Fatsa’ya 7 ilçeye hizmet veren Büyükşehirimizin kendi imkanlarıyla çalışan bir tesisi olacak. Yalıköy Sahil Projesi çalışmaları tamamlanmak üzere. Ayazlı Mahallemize OSKİ Genel Müdürlüğümüz öncülüğünde 3 bin metreküplük bugünkü maliyeti 25 milyon liranın üzerinde Fatsamızın en büyük su deposu yapıldı. Fatsa’da artık su kesintisi yaşanmıyor. Şehrin merkezi ve kırsalda 60 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldı. 30 milyon liralık bir yatırımla birlikte Sevgi Caddemiz en az 45 yıllık altyapısına kavuşmuş oldu ve bugün en ufak bir su taşkını olmuyor. Fatsa’mız da Dolunay, Ayazlı ile TOKI· Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi’ne doğalgazın gelmiş olması çok önemli bir noktada. Birçok yatırımcımız oradan sağladıkları tasarrufla yeni yatırımlar yapıyor. Yeni yaptıkları yatırımlarla yeni istihdamlar sağlıyorlar. Marka değeri artan firmalarımız oluyor. Fatsa’mız da yüzde 50 olan doğalgaz bugün yüzde 95’lere ulaştı. 100 dönümlük Millet Bahçemizin Şubat ayında ihalesine çıkıyoruz. Yine Çerkezler Tepesi Projemizin de şubat ayında ihalesine çıkıyoruz. OSB köprümüzün 20 gün içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz. OSB yolumuzun ana yolunu bu sene yapacağız. Kavşak çalışmalarımız önümüzdeki ay başlayacak. Şehrimize yapılan her bir yatırımında Büyükşehir Belediyemizin desteğini görüyoruz. Ben tüm Fatsa’da hemşerilerim olarak, tüm çalışma arkadaşlarım adına, meclis üyelerim adına sizlere teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletmek istiyorum. Fatsa gerek altyapı, gerek çöp gerek sel ve taşkınlar anlamında gerek trafik anlamında çok çekilmez bir şehir iken bugün kronikleşmiş birçok problemini çözmüş, geleceğe sağlam adımlarla ilerleyen bir sanayi şehri, bir tarım şehri ve bir turizm şehri olma noktasında hızlı adımlarla ilerliyor" dedi.