Daire fiyatına tespih

50 yıldır birbirinden farklı tespihleri toplayarak koleksiyon haline getiren Bahri Demir, Erzincan’da bulunan semt pazarında kurduğu tezgâhta pazarcılık işini bırakarak tespih satmaya başladı. Özellikle kehribar türü tespihlerin satıldığı tezgâhta 300 bin TL değerindeki Osmanlı döneminden kalma tespih vatandaşların ilgi odağı oluyor. Boyu diğer tespihlere göre büyük olan kehribar tespihinin hem taş özelliği hem de tarihi özelliği antikacıların da ilgisini çekiyor. 500 TL’den başlayan tespihlerin 300 bin TL’ye kadar satıldığı tezgâhta damla kaya kehribarının gramı ise 26 dolardan satışa sunuluyor.

Önceleri pazarlarda sebze satarak geçimini sağlayan Bahri Demir, şimdiler de ise yarım asırdır biriktirdiği ve gözü gibi baktığı tespihleri aynı tezgâhta satışa sunuyor. Özellikle antika değeri olan tespihleri biriktirdiğini belirten Demir, “50 seneden beri tespihleri topluyordum. Daha önceleri burada kendim pazarcılık yapıyordum. Sebze işi yapıyordum. Sebzeyi bıraktım bu işe başladım. Böyle güzel tespihler satıyorum. Bu gördüğünüz malzeme Osmanlı’dan kalma eski 100-150 senelik tespih. Taşı hakiki orijinal kehribar. Fiyatı 300 bin lira. İstanbul’dan çok telefon ettiler istediler ama anlaşamadık. 250 bin lira teklif ettiler, ben de 300’den aşağı olmaz dedim. Özellikli tespihlerim var. 15 bin liradan başlıyor. Özellikle antika değerindeki tespihleri topladım içerisine biraz da ben kattım ama naylon tespih bulundurmam hepsi özellikli ve değerli tespih. Damla kaya kehribarının gramını ise 26 dolara satıyorum” diye konuştu.