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Daimler ve Visa'nın küresel iş birliğiyle arabalar mobil ödeme cihazına dönüşüyor

- Visa Avrupa CEO Vekili ve Avrupa Pazarları Başkanı Antony Cahill:- "Yeni teknolojinin pilot testleri ile ilk lansman faaliyetleri dünya genelinde hem ödemeler hem de otomotivde yenilikçiliğin merkezi olan Avrupa'da gerçekleştirildi"

Ekonomi 08.11.2021, 14:01
Daimler ve Visa'nın küresel iş birliğiyle arabalar mobil ödeme cihazına dönüşüyor

İSTANBUL (AA) - Daimler Mobility ve Visa arasındaki yeni teknolojik iş birliği ile Daimler, Avrupa'da araba sahipleri, sürücüler ve yolculara araç içi ödemeleri artık mümkün kılıyor.

Visa'dan yapılan açıklamaya göre, araç içi dijital alışveriş, lüks segment müşteri deneyimi açısından büyük önem taşıyor. Bu özellik, Mercedes-Benz araç sahiplerine araçlarından inmeden ürün ve hizmet satın alma ve ödeme yapma imkanı tanıyor. Bu sayede sürücüler sadece parmak izlerini kullanarak yakıt satın alabilecek, dijital alışverişler için araç içinden ödeme yapabilecek ve en güncel Mercedes-Benz asistanına erişebilecek.

Visa'nın özel kimlik doğrulama teknolojisi “Delegated Authentication Technology” sayesinde tüm bunları herhangi bir parola girmeden veya kimlik doğrulama için cep telefonuna ihtiyaç duymaksızın yapmak mümkün oluyor. Böylece aracın kendisi, biyometrik olarak etkinleştirilmiş, kullanıcının parmak izini tanıyan ve ödeme işlemini doğrulayan bir ödeme cihazına dönüşüyor. Araç içi alışverişlerde yeni olanaklar yaratacak iş birliği, otomotiv sektöründe bir "ilk" olma özelliğiyle dikkati çekiyor.

İngiltere, Almanya ve Avrupa genelindeki Daimler müşterileri, 2022 baharından itibaren otomobillerinin ana ünitesi aracılığıyla bu özelliklerden faydalanabilecek.


- "Araç içi ödemelerde ilk olma özelliğine sahip bu çözüme imza atmaktan ötürü gururluyuz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Vekili ve Avrupa Pazarları Başkanı Antony Cahill, Visa olarak, Daimler Mobility iş birliğiyle araç içi ödemelerde ilk olma özelliğine sahip bu çözüme imza atmaktan ötürü gururlu olduklarını belirterek, "Yeni teknolojinin pilot testleri ile ilk lansman faaliyetleri dünya genelinde hem ödemeler hem de otomotivde yenilikçiliğin merkezi olan Avrupa'da gerçekleştirildi. Bu iş birliği, dijital ödemelerde bir dünya lideriyle dünyanın ilk otomobil üreticisinin yeni nesil akıllı çözümler yaratmak üzere teknolojilerini nasıl birleştirebildiğini çok güzel gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.


- "Bu teknoloji, lüks bir müşteri deneyimi ve güçlü bir güvenlik sunuyor"


Daimler Mobility CEO'su Franz Reiner de Daimler olarak Visa ile iş birliğiyle araç içi ödemelerde müşteri doğrulama gereksinimlerini kullanıcı dostu bir şekilde sistemlerine entegre etmeyi hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Araç içi ödeme yetkinlik merkezimiz Mercedes Pay, tüm dünyada müşterilerimize pürüzsüz, lüks ve kolay kullanılan bir hizmet sunmak için çıktığımız bu yolculuğun ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Daimler Mobility olarak stratejimizin önemli bir kısmını olağanüstü bir müşteri deneyimi yaratmak oluşturuyor ve tüketicilerin alışverişlerini parmak iziyle kolayca onaylamaları kadar rahatı yok. Bu teknoloji, lüks bir müşteri deneyimi ve güçlü bir güvenlik sunuyor. Kullanıcılarımıza yalnızca araba kullanırken değil, ödeme yaparken de güvenlik sağlıyoruz."



#Daimler #mobil ödeme #Visa
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