Daimler, Mercedes-Benz Group adıyla yeni bir döneme giriyor

Daimler AG’nin otomobil ve hafif ticari araçlarından sorumlu şirketin yeni ismi Mercedes-Benz Group AG oldu.

Mercedes-Benz markalı otomobil ve hafif ticari araçlara hizmet veren Daimler AG’nin adı 1 Şubat 2022 itibarıyla ‘Mercedes-Benz Group AG’ olarak değişiyor. Dünyaca ünlü Mercedes-Benz markası, otomobil üretiminde devrim oluşturmak amacıyla Carl Benz ve Gottlieb Daimler şirketlerinin birleşmesiyle 1926 yılında kurulmuştu. Endüstrinin öncüleri, 1886 yılında birbirinden bağımsız sundukları, çığır açan icatlarıyla otomobil çağının başlangıcını müjdelemişti. Daimler AG’nin adını Mercedes-Benz Group AG olarak değiştirmesi sırasında, şirketin borsa sembolü de ‘DAI’ yerine ‘MBG’ olarak yenilendi.

Şirket açıklamasında konuyla ilgili bir değerlendirmesi yer alan Mercedes-Benz Group AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kllenius, “Mercedes-Benz Group AG adını almamız yenilenen stratejik odağımızın altını çiziyor. Bunu yaparken, şirketimizin özünü yani ‘Dünyanın en çok arzu edilen otomobillerini ürettiğimizi’ netleştiriyoruz. Mercedes Yıldızı her zaman geleceği iyileştirmek için bugünü değiştirmeyi vaat etti. Elektrikli ulaşım ve araç yazılımında liderliği üstlenerek kurucularımızın mirasını sürdürmek istiyoruz” dedi.

Değişim sürecinde markalar yeniden yapılanıyor

Verilen bilgiye göre, Daimler AG’nin isim değiştirme sürecine paralel olarak Daimler Mobility AG de şirket adını uyarlıyor. Şirket artık, “Mercedes-Benz Mobility AG” adı altında finansman, kiralama ve sigorta alanlarında binek araçlar ve hafif ticari araçlar için ulaşım hizmetleri sunacak.

Şirket isim yenileyerek, geçen yıl başlayan tarihi yeniden yapılanma sürecini tamamlamış oluyor. Mercedes-Benz Group AG; Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach ve Mercedes-EQ binek otomobil markaları dışında hafif ticari araçlara ürün grubuna da odaklanıyor. Dünyanın en değerli lüks otomotiv markalarına sahip olan grup, yeni yapılanmayla birlikte gelecekte ekonomik potansiyelini tam olarak geliştirebilecek ve rekabet gücünü daha iyi değerlendirebilecek.

İletişim Departmanı’nda yeni yapılanma

2020 yılı itibarıyla Daimler’in ‘Project Future’ uygulaması kapsamında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki yapılanması; Kamyon ve Otobüs ürün gruplarının faaliyetlerini sürdürmek üzere ‘Mercedes-Benz Türk A.Ş.’, Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar ürün gruplarının faaliyetleri ise yeni kurulan ‘Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.’ şirketi bünyesinde yürütülmesine karar verilmişti.

Projenin bir sonraki adımı olan ’Project Focus’ kapsamında markanın iletişim departmanlarında da yeni yapılanmaya gidildi. Aralık 2018’de Mercedes-Benz Otomotiv, Otomobil Pazarlama Müdürü görevini üstlenen Emre Kurt, mevcut görevine ek olarak Mercedes-Benz Otomotiv Kurumsal İletişim Müdürü olarak atanarak; otomobil, hafif ticari araçlar ve Küresel IT Çözümleri Merkezi gibi alanlardaki iletişim faaliyetlerinden sorumlu olacak. Şubat 2020’de Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine atanan Miray Kutlu ise Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü olarak şirketin kamyon ve otobüs gibi ürün gruplarındaki, üretim, satış, pazarlama ve Ar-Ge alanlarındaki iletişim görevlerine devam edecek.

Pazarlama Departmanı’nda yeni görev tanımları yapıldı

Mercedes-Benz Otomotiv bünyesinde Hafif Ticari Araçlar Pazarlama Grup Müdürlüğü görevini başarıyla sürdüren Onur Ahi, Mercedes-Benz Otomotiv, Otomobil Servis ve Parça Pazarlama Grup Müdürü görevini devraldı.

Onur Ahi’den boşalan pozisyona ise, 2010 yılından bu yana Mercedes-Benz bünyesinde görev yapan Gökhan Yegin getirildi.