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Daikin Türkiye'ye "A.L.F.A. Awards"tan ödül

- Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Vedat Yazar:- "Bu araştırmanın sonucunda da en büyük jüri olan tüketicilerin değerlendirmesi sonucu müşteri deneyiminde bu ödülü alıyor olmak bizleri çok mutlu etti"

Ekonomi 19.10.2021, 09:47
Daikin Türkiye'ye

İSTANBUL (AA) - Daikin, "Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Markalar"ın seçildiği "A.L.F.A. Awards"ta soğutma kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Şirket açıklamasına göre, bugüne kadar tasarımdan ihracata kadar çeşitli alanlarda birçok ödülün sahibi olan Daikin, Marketing Türkiye A.L.F.A ödülüyle bir kez daha ödülle buluştu.

Teknolojisi ve yenilikçi ürünleriyle iklimlendirme sektörünün çıtasını yukarı taşımaya devam eden Daikin, Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen araştırmanın baz alınarak düzenlediği "A.L.F.A Awards"ta soğutma kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

2015 yılından bu yana en iyi müşteri deneyimini yaratan markaların ödüllendirildiği A.L.F.A Awards'ta halk jürisi tarafından 57 kategoride deneyimi en iyi yaşatan markalar "Customer Brand" seçilerek ödüllendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Vedat Yazar, "Biz de diğer tüm sektörler gibi pandeminin başlamasıyla oldukça değişik bir organizasyon içerisine girmek zorunda kaldık. Çünkü tüketici trendleri değişti; 'doğru hava' tüketiciler için en önemli konuların başında gelmeye başladı.

Biz de Daikin olarak marketing stratejilerinin odağına tüketiciyi koyarak müşteri deneyimi süreçlerimizi uçtan uca yeniden yapılandırdık. Bu araştırmanın sonucunda da en büyük jüri olan tüketicilerin değerlendirmesi sonucu müşteri deneyiminde bu ödülü alıyor olmak bizleri çok mutlu etti. Bu anlamda araştırmaya katılan tüm tüketicilerimize, araştırmayı düzenleyen sizlere ve tüm Daikin Türkiye ailesine çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

#Daikin Türkiye
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