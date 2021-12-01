Daikin e-ticaret kanalında cirosunu 3'e katladı

İSTANBUL (AA) - Daikin, e-ticaret kanalında 2021 cirosunu geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 300 artırdı.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl internet mağazası üzerinden satışını gerçekleştirdiği klimaların 24 saat içinde nakliye ve montajını yapan şirket, e-ticarette fark yaratmaya devam ediyor.

Teknolojisini internet mağazasıyla herkese ulaştırmayı hedefleyen Daikin, e-ticaret kanalında 2021 cirosunu 2020 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 300 artırdı. Daikin, geçen yıl internet mağazasından alışverişlerde bugüne kadar denenmemiş bir uygulamaya imza atarak yeni nesil e-ticaretin yolunu açmış ve sektörde fark yaratmıştı.

www.daikin.com.tr adresi bir yıl içinde 3 milyon 812 bin sayfa ziyaret sayına ulaştı. Doğru havanın öneminin bir kez daha altının çizildiği salgın günlerinde Daikin markalı hava temizleme cihazlarına tüketiciler ilgi gösterdi.

Daikin Türkiye, online satın alma kanalına özel, Kaira sesonal split klimaları da ürün gamına ekledi. Bu cihazlar yeni nesil soğutucu akışkan R32 ile çalışıyor ve bu sayede daha çevreci ve daha verimli olma özelliği taşıyor. A++ seviyesinde soğutma performansı sunmasının yanı sıra cep telefonu ile uzaktan kontrol edilebilme özellikleri de bulunuyor.

İnternet sitesinde hayata geçirdiği yeni uygulamalarla tüketicisiyle olan iletişimini maksimum düzeye çıkarmayı hedefleyen Daikin, bu amaçla "online ajanda" seçeneğini de devreye aldı ve sistemin otomatik olarak servis ve bayi belirleme özelliğini siteye kazandırdı.

