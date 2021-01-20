banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin günü ve saati belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin günü ve saati belli oldu
Merkez sürpriz yapıp faiz artırabilir
Merkez sürpriz yapıp faiz artırabilir
Joe Biden’in kızı hızlı başladı
Joe Biden’in kızı hızlı başladı
Müge Anlı'ya ölüm tehdidi
Müge Anlı'ya ölüm tehdidi

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıver: "Karabağ sorununun çözülmüş olması ihracatçının umutlarını artırmıştır’

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, Azerbaycan-Karabağ koridorunun açılması ile bölge ihracatında yeni hedeflerin oluşacağına dikkati çekerek, ‘‘Karabağ sorununun çözülmüş olması ihracatçının umutlarını artırmıştır’ dedi.

Ekonomi 20.01.2021, 13:29
2
DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıver: "Karabağ sorununun çözülmüş olması ihracatçının umutlarını artırmıştır’

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, Azerbaycan-Karabağ koridorunun açılması ile bölge ihracatında yeni hedeflerin oluşacağına dikkati çekerek, ‘‘Karabağ sorununun çözülmüş olması ihracatçının umutlarını artırmıştır’ dedi.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Sway Otel’de basın toplantısı gerçekleştirdi. 2020 yılını değerlendiren Tanrıver, korona salgınına rağmen bölgeden ve Erzurum’dan yapılan ihracatın 2019 yılına göre artarak devam ettiğini söyledi. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği 2020 yılı ihracatının 2 milyar 68 milyon dolara ulaştığını anlatan Tanrıver, 2020’de 2 bin 605 firma ile 195 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Toplam üye sayılarının 27 bin 983’ü bulduğuna dikkat çeken Tanrıver, 2020 yılında aktif ihracat yapan firma sayısının da diğer yıllara oranla artarak 2 bin 615’i bulduğunu belirtti.

Hükümetten yeşil pasaport desteği

Hükümetin ihracatçılara yönelik desteklerinin sürdüğünü, ihracatın daha kolay hale gelmesi bakımından hükümetin yeşil pasaport desteği verdiğine işaret eden Tanrıver, "Her türlü destek için hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Sektör bazında 2020 yılında en çok 15 sektörde ihracatın yapıldığını anlatan Tanrıver, bunların kimya, makine, hazır giyim, yaş meyve sebze, elik, mobilya, otomotiv, çimento, elektrik, demir, maden, iklimlendirme, su ürünleri, hayvan maması, hububat ve tekstil olduğunu kaydetti. En çok ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Irak’ın aldığını ifade eden Tanrıver, sırasıyla Azerbaycan-Nahçivan, Almanya, İran, Libya, İsrail, Suriye, Gürcistan, Belçika, Romanya, Birleşik Devletler, Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Hollanda, Türkmenistan ve diğer bir çok ülkenin yer aldığını söyledi.

2019 yılında Erzurum’da 51 firmanın ihracat yaptığını, 2020 yılında ise 53 firmanın ihracat yaptığını hatırlatan Tanrıver, yine 2019 yılında Erzurum’dan 37 ülkeye ihracat yapıldığını, 2020 yılında ise 46 ülkeye ihraç işlemi gerçekleştirildiğini, Erzurum’un 2020 ihracatının 2019 yılına göre yüzde 13.37 artarak 30.8 milyon dolara ulaştığını söyledi.

‘‘Karabağ sorununun çözülmüş olması ihracatçının umutlarını artırmıştır"

DAİP Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıver, Azerbaycan-Karabağ koridorunun açılması ile Erzurum başta olmak üzere bölge ihracatında yeni hedeflerin oluşacağına dikkati çekerek, ‘‘Karabağ sorununun çözülmüş olması ihracatçının umutlarını artırmıştır" dedi.

Tanrıver, pandemi nedeniyle birçok işlemin sanal ortamda yapıldığına, eğitimlerin, fuarların bu ortamda gerçekleştirildiğine işaret ederek şunları söyledi:

“Pandemi bitse bile sanal ortamlar devam edecek. İnsanlar artık e-ticareti yoğun olarak kullanıyorlar. Erzurumlu esnaf ve ihracatçılar olarak e-ticaret noktasında biz de varız. Bir çalışma daha yaparak ihracatçılarımızın işlerini kolaylaştırmak amacıyla hangi ülkenin daha çok hangi ürüne ihtiyaç duyduğunu listeledik. Bunu bir kitapçık haline getirdik. 2021 yılında ihracat anlamında daha umutluyuz. Bütün amacımız ihracat bilincini yerleştirmektir. Bunu da yılmadan yapıyoruz. Çalışmalarımız sonucu bir noktaya geldiğimizi söyleyebiliriz.”
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Göztepe 19 25
10. Antalyaspor 19 25
11. Malatyaspor 18 24
12. Sivasspor 18 23
13. Başakşehir 19 23
14. Konyaspor 19 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Leicester City 19 38
2. M. United 18 37
3. Man City 17 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Sevilla 18 33
5. Villarreal 18 32
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 18 27
8. Cádiz 19 24
9. Celta de Vigo 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 18 22
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12